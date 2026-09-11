한화에어로 '천무', 유럽 4개국 뚫었다…크로아티아에 첫 진출

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 11일 크로아티아에 천무 수출 계약을 맺었다
- 계약 규모는 6411억원이며 발사대 18문 등을 2030년까지 공급한다
- 올해 유럽 3번째 수출로 천무 운용국은 4개국으로 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노르웨이·에스토니아 이어 올해 유럽서 세 번째 수출
폴란드 포함 유럽 운용국 4개국…내년 '천무 유저클럽' 출범
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 크로아티아에 다연장로켓체계 '천무'를 수출한다. 올해 노르웨이와 에스토니아에 이어 세 번째 유럽 수출로 천무를 운용하는 유럽 국가는 4개국으로 늘어나게 됐다.
한화에어로스페이스는 지난 10일 크로아티아 자그레브 총리실에서 약 6411억원(4억1800만유로) 규모의 천무 공급계약을 체결했다고 11일 밝혔다.
계약에 따라 한화에어로스페이스는 천무 발사대 18문과 탄약운반차량, 사격지휘차량, 중·장거리 정밀유도탄 등을 2030년까지 공급한다. 지휘통제(C2) 체계 통합과 교육훈련, 통합군수지원(ILS)도 제공할 예정이다.
현지 기업과 유지·보수(MRO) 체계 구축 등 중장기 현지화 협력도 추진한다.
한화에어로스페이스는 올해 1월 노르웨이, 5월 에스토니아에 이어 크로아티아까지 천무 수출에 성공했다. 크로아티아는 폴란드와 노르웨이, 에스토니아에 이어 유럽에서 네 번째 천무 운용국이 된다.
천무는 여러 종류의 정밀유도미사일을 운용할 수 있는 다연장로켓체계다. 국가별 작전 환경에 맞춰 체계를 구성할 수 있고 각국 지휘통제 체계와의 연동이 가능하다는 점을 강점으로 내세우고 있다.
천무의 유럽 운용국이 확대됨에 따라 운용 노하우와 상호운용성을 공유하는 '천무 유저클럽(User Club)'도 내년 공식 출범할 예정이다.
이번 계약은 양국 정부의 방산 협력과 연계해 추진됐다. 지난해 이반 아누시치 크로아티아 부총리 겸 국방부 장관이 서울안보대화 참석을 위해 방한한 이후 천무 도입 논의가 본격화됐다.
안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리는 "천무 계약은 크로아티아 군 현대화 사업에서 가장 큰 투자 중 하나"라며 "천무 도입과 함께 양국 방위산업 협력을 확대할 것"이라고 말했다.
이부환 한화에어로스페이스 사업총괄은 "이번 계약은 크로아티아와 장기적인 방산 협력의 출발점이자 새로운 이정표"라며 "현지 기업과 안정적인 군수지원 체계를 구축하고 장기적인 협력관계를 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com