남양주도시고속도로, 이패TG 주말·공휴일 감사 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시고속도로㈜가 12일부터 이패TG 이벤트를 연다
- 주말·공휴일 이용자에 모바일 스크래치 상품권을 준다
- 10회 이상 이용자는 추첨으로 특별 경품을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 남양주도시고속도로㈜는 오는 9월 12일부터 12월 13일까지 주말 및 공휴일에 이패TG를 이용하는 고객을 대상으로 '이패TG CHECK-IN 스크래치' 이벤트를 진행한다.
이번 행사는 이패TG 이용 고객에게 감사의 마음을 전하고 주말·공휴일 도로 이용에 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 행사 기간 중 주말 또는 공휴일에 이패TG를 이용한 고객은 현수막, 리플렛, 공식 안내 채널에 표시된 QR 코드로 접속해 참여 정보를 입력하면 모바일 스크래치 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨 시 모바일 상품권이 제공된다.
이벤트 참여 완료자를 대상으로 추첨을 통해 특별 경품도 제공한다. 행사 기간 중 주말·공휴일 이패TG 이용 횟수가 차량 번호 기준 누적 10회 이상인 고객은 특별 경품 추첨에 자동 응모된다. 특별 경품으로는 갤럭시 Z 폴드 8, 닌텐도 스위치 2, 주유 상품권 30만원권, 온누리 상품권 30만원권, 선불 하이패스 카드 3만원권 등이 마련될 예정이다.
남양주도시고속도로㈜ 관계자는 "이번 이벤트가 도로 이용객에게 감사의 마음을 전하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 남양주도시고속도로㈜는 앞으로도 지역사회와 함께하는 교통문화 조성을 위해 활동을 이어갈 계획이다.
행사 참여방법, 이용횟수 인정기준, 경품별 수량, 추첨 및 당첨자 발표 일정, 개인정보 처리와 기타 유의사항은 남양주도시고속도로㈜ 홈페이지와 공식인스타그램, QR 안내문에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com