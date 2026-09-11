전국 광역단체장 9월 11일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 10일 개학기 어린이 안전 캠페인에 나섰다.
- 이철우 경북도지사는 문경 개막식과 관광교류 행사에 참석했다.
- 전국 시도지사들이 일자리·복지·축제 일정 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-개학기「아이먼저」어린이 안전 캠페인(8:00 소담초등학교)
-연기향교 고유제(10:00 연기향교)
-2026년 제4회 세종일자리경제진흥원 ,이사회(11:30 세종일자리경제진흥원)
-제46회 전국장애인 체육대회(19:00 제주월드컵경기장)
▲우상호 강원도지사
-제2차 실국장회의(09:30 신관 소회의실)
-2026년 강원곳간 추석 명절 특판 행사(11:00 달빛카페)
-제25회 강원특별자치도 사회복지대회(13:40양구청춘체육관)
-제34회 도민생활체육대회 개회식 (17:30 평창종합운동장)
▲허태정 대전시장
-대전 드론산업 육성을 위한 기업 간담회(14:00 신세계아트앤사이언스)
▲박수현 충남지사
-제46회 전국장애인 체육대회 개막식(17:00 제주도)
▲신용한 충북지사
-민주당 예산정책협의회(10:10 대회의실)
-충북우수시장박람회 개막식(16:00 진천)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 시의회 제1차 정례회 제2차 본회의(10:00 전남청사 본회의장)
- 2026 명량대첩축제 개막식(19:00 진도 녹진관광지)
▲이원택 전북지사
- 정책조정회의 (09:30 회의실)
- 전북 간호인력 취업박람회 (13:10 전주대)
- 제23회 전국양계인대회 (15:00 고창 석정웰파크호텔)
- 제20회 장수한우랑사과랑 축제 (17:30 장수종합경기장)
▲전재수 부산시장
- 제339회 부산광역시의회 임시회 4차 본회의(10:00, 시의회 본회의장)
- 접견-주한몽골대사(15:30, 국제의전실)
▲박완수 경남지사
- 울산경남간호조무사회 면담(10:30, 소회의실)
▲이철우 경북도지사
- 해피투게더 경북 in 문경 개막식(10:30 문경문화예술회관)
- 신임 국제관계대사 임용장 수여식(15:00 접견실)
- 2026년 제29회 경상북도 산업평화대상 시상식(16:00 스탠포드호텔 안동)
- 중국 주요 여행업계 초청 한중 관광교류 행사(18:00 안동국제컨벤션센터)
▲추경호 대구광역시장
-제19회 주민자치센터 프로그램 경연대회(14:00 대구텍스타일콤플렉스)
- AI·로봇 - 피지컬 AI 산업혁신 포럼(15:00 대구디지털혁신진흥원)
- 제44차 대구지구JC회원대회(18:40 국채보상운동기념공원)
▲박찬대 인천시장
- 월미도 원주민 희생자 위령비 헌화 (08:30)
- 한ㅡ우즈베키스탄 지방 정부 포럼 (11:00)
- 2026 국가 대테러종합 훈련 (14:30)
▲추미애 도지사
- 풍성한 추석 사랑나눔 전달식(10:00 수원시)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com