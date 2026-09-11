중국 칭다오 조선소 외국적 화물선 화재, 25명 사망

AI 핵심 요약beta
- 칭다오 조선소 수리 중 화물선서 10일 화재가 나 25명이 숨지고 5명이 다쳤다.
- 라이베리아 선적 오션 멜로디호는 중국 기업이 관리·소유한 선박으로 확인됐다.
- 중국 당국은 수색·치료와 함께 화재 원인 규명에 착수했다.
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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 산둥성 칭다오(青島, 청도)의 한 조선소에서 수리 중이던 외국적 화물선에 화재가 발생해 25명이 숨지고 5명이 다쳤다. 사고 선박의 선주와 운항·관리회사는 모두 중국 기업인 것으로 확인됐다.
신화통신 등에 따르면 10일 오전 11시15분께 칭다오시 베이하이조선유한공사에서 수리 중이던 라이베리아 선적 벌크선 '오션 멜로디'호에서 화재가 발생했다. 선박에는 모두 42명이 타고 있었으며 이 가운데 12명은 긴급 대피했다. 5명은 부상을 입어 병원으로 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
소방당국은 이날 오후 2시30분께 불길을 진압했으며, 이후 선박 내부를 수색해 연락이 두절됐던 25명을 발견했으나 모두 숨진 상태였다. 사망자와 부상자의 국적은 아직 공개되지 않았다.
사고 선박은 길이 189.99ｍ, 폭 32.26ｍ, 재화중량 5만5742t 규모로 선령 약 20년이다. 선박자동식별시스템(AIS) 기록에 따르면 해당 선박은 지난달 31일 칭다오에 도착해 베이하이조선소에 들어갔다.
선박 관리회사는 상하이위양쿤펑선박관리유한공사, 등록 선주는 후이리해운유한공사로 두 회사 모두 중국 기업이다.
화재 당시 선박 내부에는 짙은 연기와 고온이 가득 차 구조 작업에도 큰 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 구조대원들은 좁은 선박 출입구를 통해 화물선 아래쪽 선실로 진입했으며, 내부 계단이 미끄럽고 공간이 협소해 희생자들을 밖으로 옮기는 데 상당한 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.
시진핑 중국 국가주석은 사고 직후 실종자 수색과 부상자 치료, 사후 수습에 만전을 기하는 한편 사고 원인을 신속하고 철저히 규명하고 법에 따라 엄중히 책임을 물으라고 지시했다. 리창 국무원 총리도 별도의 지시를 내렸으며, 중국 응급관리부는 현장에 조사·지도팀을 파견했다.
정확한 발화 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 선박 수리 과정에서 용접이나 전기 작업 등이 이뤄지는 만큼 화재 위험이 높고, 선박 내부는 구조가 복잡하고 밀폐돼 화재 발생 시 연기가 빠르게 확산될 수 있다는 분석이 나온다.
베이하이조선은 1898년 설립된 128년 역사의 조선·수리업체로, 현재 중국 국유기업 중국선박그룹에 소속돼 있다. 연간 300만t 규모의 선박 건조와 212척의 선박 수리 능력을 갖춘 대형 조선소다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com