보행자 전용길 '서울로7017', 가을 맞아 국화 식재...거리 공연도 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 11일 서울로7017에 국화 674본을 15일부터 18일까지 식재한다고 밝혔다.
- 서울로7017은 점심시간 이용률이 높아 버스킹과 뜨개질 프로그램을 운영한다.
- 서울시는 안전난간 보수와 해충 방제를 지속해 보행환경을 관리한다.
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9월11일·10월 23일 정오 버스킹 공연 '구석구석 라이브'
수국카페와 장미쉼터에서 매주 금 뜨개질 공방·카페 운영
안전한 보행 환경 위해 난간 및 트리팟 보수·방제 작업 실시
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 시 최초로 지정된 보행자 전용길 '서울로7017'에 오는 15일부터 18일까지 국화 674본을 식재한다고 11일 밝혔다. 가을을 맞아 더 쾌적하고 안전한 보행환경을 선보인다는 방침이다.
서울로7017에는 현재 50과 306종의 식물이 식재돼 있다. 서울시와 25개 자치구를 상징하는 나무와 꽃도 만나볼 수 있다. 50과의 식물은 회현역부터 가나다순으로 배치돼 있다.
서울연구원이 2024~2025년 실시한 서울로7017 보행량 조사에 따르면, 낮 12시부터 오후 1시까지 점심시간대 이용률이 가장 높은 것으로 나타났다. 출퇴근 시간과 해외 관광객의 주·야간 이용률도 높은 것으로 조사됐다.
서울시는 점심시간 길 이용객을 위해 거리공연을 연다. 이달 11일과 내달 23일 낮 12시 장미무대에서 버스킹 공연 '구석구석 라이브'를 진행한다. 11일에는 기타리스트 김유정이 클래식과 플라멩코를 기반으로 한 공연을 선보인다.
수국카페와 장미쉼터에서는 매주 금요일 오후 1시부터 5시까지 뜨개질 공방·카페를 운영한다. 별도의 사전 신청 없이 현장에서 참여할 수 있다. 전문 강사에게 무료로 뜨개질을 배울 수 있다.
시설 정비도 진행한다. 서울시는 상반기에 이어 트리팟(콘크리트 화분)을 추가 보수하고 안전난간 2곳을 오는 30일까지 정비할 예정이다. 서울로7017에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 60대에는 지능형 관제시스템이 적용돼 있다.
해충 방제 작업도 이어간다. 서울시는 지난 6월부터 전문업체 및 보건소와 협력해 초기 집중 방제와 월 2회 방제 작업을 실시하고 있다. 6월 말 이후 해충은 발견되지 않았지만 방제 작업을 지속할 방침이다.
신현호 서울시 중부공원여가센터 소장은 "서울로7017 이용자가 쾌적하고 안전하게 보행할 수 있는 환경을 만들도록 지속적으로 관리하는 한편, 보행자들이 일상 속에서 소소한 즐거움을 느낄 수 있는 보행 공간을 만들어가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com