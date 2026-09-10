LX공사, 노후계획도시 미래형 AI 스마트도시 전환 '논의'

AI 핵심 요약beta
- LX공사는 10일 부산서 AI 스마트도시 전환 논의했다
- 노후계획도시정비법 성과와 지원현황을 공유했다
- 디지털트윈·AI로 정비정밀도와 속도 높이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디지털트윈 시뮬레이션·전자동의 AI 분석…정비계획 정밀도·사업 추진력 향상
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)는 노후계획도시를 인공지능 기반 미래형 스마트도시로 전환하기 위한 기술과 정책 방향을 공유했다고 10일 밝혔다.
한국국토정보공사는 이날 부산 벡스코에서 열린 '제10회 월드 스마트시티 엑스포'에서 노후계획도시의 안전과 정주여건 개선을 위한 '노후계획도시정비법' 시행 성과와 AI를 활용한 스마트 미래도시 구축 방안을 논의하는 콘퍼런스를 개최했다.
이번 콘퍼런스는 노후계획도시정비법 시행 이후 지자체별 정비사업 추진현황과 국토연구원, LX공사 등 지원기구의 주요 성과를 공유하기 위해 마련됐다.
콘퍼런스에서는 노후계획도시 정비지원 성과와 AI를 활용한 도시정비 방안을 주제로 강연과 종합토론이 진행됐다. LX공사 최훈호 박사는 노후계획도시정비플랫폼을 활용한 지자체 및 주민지원 특화 서비스를 소개했다.
특히 노후계획도시정비플랫폼을 통해 지자체의 기본계획 수립을 지원하고 주민 의사결정을 돕는 디지털트윈 시뮬레이션과 전자동의 등 국민 편익을 높이는 서비스를 강조했다.
최 박사는 AI 기반 도시 공간 재구성과 공사비·분담금 예측 등을 통해 정비사업을 고도화하면 정비계획의 정밀도를 높이고 사업 추진 속도를 향상하는 데 도움이 될 것으로 전망했다.
심병섭 LX공사 공간정보본부장은 "노후계획도시 정비사업은 단순한 도시재개발이 아닌 공간정보와 AI가 결합된 스마트 미래도시 전환의 시험대"라며 "디지털트윈 시뮬레이션과 전자동의로 입증된 성과에 AI 분석 기술을 더해 정비사업의 투명성과 추진력을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com