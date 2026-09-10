철도공단, 철도보호지구 신고 디지털화로 대한민국 지식대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 국가철도공단이 10일 지식대상서 국무총리상을 받았다.
- 철도보호지구 신고를 디지털화해 행정 부담을 줄였다.
- 문서 88.9% 감축하고 처리기간도 22일로 단축했다.
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문서 생산량 88.9% 감소
처리 기간 30일→22일 단축
AI 챗봇·카카오 알림톡도 도입
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 철도 주변 개발·공사 과정에서 발생하는 행정 부담을 줄인 성과로 정부 포상을 받았다.
공단은 10일 서울 중구 신라호텔에서 열린 행정안전부 주관 '제15회 대한민국 지식대상'에서 지식경영 부문 국무총리상을 수상했다고 밝혔다.
대한민국 지식대상은 지식행정·지식경영을 통해 정부혁신과 기업경쟁력 향상 성과를 창출한 기관을 발굴·시상하고 우수사례를 확산하기 위한 정부 포상이다. 올해는 최신 디지털 기술을 도입해 대국민 서비스와 일하는 방식을 효율화한 사례를 중점적으로 공모했다.
공단은 복잡했던 철도보호지구 행위신고 절차를 철도종합정보시스템(RAFIS) 기반의 디지털 방식으로 전환해 국민 편의와 행정 효율을 높인 성과를 인정받았다.
철도보호지구 행위신고는 철도 경계선으로부터 30m 이내인 철도보호지구에서 굴착이나 건축물 신축 등의 행위를 할 경우 철도안전법에 따라 철도보호지구 관리자인 국가철도공단에 신고하는 제도다.
기존에는 신고 접수부터 결과 확인까지 총 11단계의 절차를 거쳐야 했다. 공단은 시스템을 통해 모든 절차를 한 번에 처리하도록 개선했다.
문서 생산량은 기존 1만9224건에서 2136건으로 88.9% 줄었다. 약 30일이 걸렸던 처리 기간도 22일로 단축됐다.
처리 단계별 진행 상황을 카카오 알림톡으로 자동 안내해 신고인이 처리 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 했다. 약 200건의 상담 시나리오를 반영한 AI 챗봇도 구축해 철도보호지구 관련 법령과 절차 등을 상시 확인할 수 있도록 했다.
정진혁 공단 이사장은 "AI 등 혁신 기술을 적극 활용해 국민의 편의와 행정 효율을 높인 성과를 대외적으로 인정받아 뜻깊다"며 "업무혁신을 통해 확보한 역량을 철도시설 보호와 고위험 공사 현장점검 등에 집중하며 디지털 전환의 성과가 안전한 철도환경 조성으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com