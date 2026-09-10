큐알티, 에이아이웍스와 AI 반도체 검증 협력

AI 핵심 요약beta
- 큐알티와 에이아이웍스가 10일 AI 반도체 협약을 맺었다.
- 반도체 테스트·분석에 AI를 접목해 이상 탐지와 검증을 고도화했다.
- 양사는 공동 PoC와 실증사업으로 고신뢰성 시장을 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 신뢰성 평가 전문 기업 큐알티가 AI 데이터·솔루션 기업 에이아이웍스와 'AI 기반 반도체 테스트·분석·검증 협력'을 위한 MOU를 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 반도체 신뢰성 검증 과정에 인공지능 기술을 접목해 시험 및 분석의 효율성과 정밀도를 높이는 것을 목표로 한다. 양사는 시험 과정에서 축적되는 대규모 로그 데이터와 불량 분석 데이터를 AI가 학습하도록 해 이상 징후를 조기에 탐지하는 지능형 검증 체계를 구축할 계획이다.
회사에 따르면 구체적인 협력 분야는 반도체 테스트·분석 데이터 기반 AI 모델 개발, 테스트 결과 이상 탐지 및 불량 원인 추정·예측, 신뢰성 평가 프로세스 자동화, 우주·항공·국방·자동차 등 고신뢰성 산업 분야 공동 개념검증(PoC) 등이다.
큐알티의 40년 이상 축적된 하드웨어 신뢰성 평가 역량과 에이아이웍스의 소프트웨어 AI 자동화 기술이 결합되면 반도체 품질과 수율을 높이면서 검증에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있다.
이규복 큐알티 대표는 "AI 반도체 시대에는 시험·분석의 속도와 정밀도가 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "큐알티의 평가 기술과 에이아이웍스의 AI 역량을 결합해 우주·항공·국방 등 고신뢰성 시장으로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
윤석원 에이아이웍스 대표는 "이번 파트너십은 AI 신뢰성 검증 역량을 소프트웨어를 넘어 실제 반도체와 물리 환경으로 확장하는 전환점이 될 것"이라며 "큐알티와 함께 완벽히 신뢰할 수 있는 AI 기반 검증 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.
양사는 이번 협약을 시작으로 공동 PoC와 실증사업을 단계적으로 추진하고 국내외 고객 대상 공동 사업 개발 및 기술 협력을 확대할 예정이다.
nylee54@newspim.com