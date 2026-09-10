강원도·원주시, 혁신도시 공공기관장과 상생협력 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 강원도는 10일 원주시와 공공기관장 간담회를 열었다.
- 지역인재 육성과 기업 성장 위한 상생협력 방안을 논의했다.
- 도와 원주시는 교통 개선 등 후속 협력에 나서기로 했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 10일 강원혁신도시발전지원센터에서 원주시장과 12개 혁신도시 공공기관장 등이 참석한 가운데 지역발전과 상생협력 강화를 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 도와 원주시, 혁신도시 공공기관 간 소통을 증진시키고 공공기관의 전문성과 역량을 활용해 지역인재 육성과 지역산업 성장으로 이어지는 동반성장 방향을 모색하기 위해 진행됐다.
참석자들은 기관별 상생협력 활동과 주요 현안을 공유하며 지역인재 육성 및 채용, 지역기업 지원 및 지역제품 구매 활성화, 맞춤형 사회공헌 등 실질적인 협력 과제와 건의사항을 폭넓게 논의했다.
도는 간담회에서 나온 의견을 바탕으로 원주시 및 공공기관과 협력해 지역인재와 기업의 성장을 지원할 과제를 지속적으로 발굴할 예정이다.
우상호 지사는 "공공기관은 단순히 강원에 존재하는 기관이 아니라, 지역의 성장과 변화를 함께하는 동반자"라며 "각 기관이 보유한 전문성과 역량이 지역인재와 기업의 성장, 나아가 강원의 산업 발전에 기여할 수 있도록 협력해 달라"고 말했다.
이어 "도에서도 공공기관 임직원과 가족들이 강원에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거 여건 개선을 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
구자열 원주시장은 "불편을 야기하고 있는 혁신도시 연결 교통시스템을 개선하는데 적극 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com