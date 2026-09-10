대산문화재단, 제25회 대산대학문학상 공모…상금 각 700만원

AI 핵심 요약beta
- 대산문화재단이 10일 제25회 대산대학문학상을 공모했다.
- 국내외 대학생과 전문대·특수대학 재학생이 지원할 수 있다.
- 응모는 11월 6일 오후 5시까지, 총 5개 부문이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수상작 '창작과비평' 발표, 해외문학기행 등 부상 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 대산문화재단은 교보생명의 후원을 받아 창비와 공동으로 제25회 대산대학문학상을 공모한다고 10일 밝혔다.
공모 대상은 국내외 대학생으로 전문대학과 특수대학 재학생도 참여할 수 있다. 모집 부문은 시(시조), 소설, 희곡, 평론, 동화 등 5개다.
응모작은 오는 11월 6일 오후 5시까지 대산문화재단 홈페이지를 통해 접수한다. 시는 5편, 소설은 200자 원고지 80장 내외 1편, 희곡은 100장 내외 1편, 평론은 70장 내외 1편, 동화는 40장 내외 2편을 제출하면 된다.
부문별 당선자 1명에게는 상금 700만원과 해외문학기행 등 부상이 주어진다. 수상자는 기성 문인으로 대우하며 수상작은 계간 '창작과비평'에 발표된다.
심사 결과는 오는 12월 발표하며 시상식은 2027년 1월 열릴 예정이다. 수상작과 심사평은 '창작과비평' 2027년 봄호에 수록된다.
대산대학문학상은 김애란, 윤고은 등 다수의 작가와 평론가를 배출해왔다. 김애란은 제1회 소설 부문, 윤고은은 제2회 소설 부문 수상자다.
수상자에게 제공되는 해외문학기행은 2027년 1~2월 중 진행할 예정이다. 해외 문학·문화 유적과 문학 관련 기관, 한국학 설치 대학 등을 방문하고 현지 문인과의 교류 프로그램도 진행한다.
yunyun@newspim.com