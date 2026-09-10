푸본현대생명, 창립 8주년 맞아 헌혈·플리마켓 나눔 활동

AI 핵심 요약beta
- 푸본현대생명이 10일 창립 8주년 행사를 열었다.
- 임직원 참여 사회공헌과 사내행사를 진행했다.
- 헌혈·플리마켓 수익은 소외계층에 기부한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
헌혈 캠페인 등 지역사회 상생 활동 진행
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 창립 8주년을 맞아 임직원이 참여하는 사회공헌 활동과 사내 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.
푸본현대생명은 매년 9월 15일 창립기념일에 맞춰 임직원이 함께 참여하는 소외계층 지원과 나눔 활동을 이어오고 있다.
올해는 '사랑의 헌혈' 캠페인을 비롯해 플리마켓과 '푸보꾸 Store'를 운영한다. 판매 수익금은 전액 소외계층 지원 사업에 기부할 예정이다.
플리마켓에서는 임직원들이 기부한 소장품을 판매하고, 푸보꾸 Store에서는 푸본현대생명 캐릭터인 '푸니', '보니', '꾸미' 관련 굿즈를 판매한다.
푸본현대생명은 이번 행사를 통해 임직원의 자발적인 참여를 확대하고 지역사회와의 상생을 위한 ESG 활동을 이어간다는 방침이다.
푸본현대생명 관계자는 "매년 창립기념일을 맞아 임직원이 함께 참여할 수 있는 봉사활동과 사내 행사를 진행하고 있다"며 "앞으로도 자발적인 참여를 바탕으로 나눔을 실천하고 지역사회와 함께하는 ESG 경영을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com