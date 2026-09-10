원주시, 혁신도시 이전공공기관 노조 협의회 간담회...협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 10일 혁신도시 이전공공기관 노조와 간담회했다
- 공공기관 2차 이전 대응과 상생발전 협력안을 논의했다
- 정주 여건 개선·청년창업 지원 등 후속과제도 점검했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 강원혁신도시 이전공공기관 노동조합 협의회와 간담회를 진행하고 공공기관 2차 이전을 대비한 공동 대처 방안과 혁신도시의 상생발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
강원혁신도시 이전공공기관 노동조합 협의회는 원주 혁신도시에 들어선 10개 공공기관 노동조합이 모인 협의체로 이전기관 종사자의 권익 보호, 정주 여건 개선, 혁신도시 발전을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
10일 시에 따르면 전날 국민건강보험공단 회의실에서 열린 간담회에서는 공공기관 2차 이전을 지역 발전의 새로운 기회로 활용하기 위해 이전공공기관과 지역사회 간 지속적인 소통과 협력의 필요성이 강조됐다. 또한 교육 및 교통 등 혁신도시의 정주 여건 개선과 지역 현안에 대한 상생협력 방안도 논의됐다.
특히 지난해 간담회에서 다룬 혁신도시 내 남자고등학생 교육 여건 개선, 혁신도시 경유 고속버스 확충, 이주정착금 지원 등의 추진 경과를 공유하고 후속 조치를 점검했다.
이어 올해의 신규 협력 과제로 공공기관 구내식당을 활용한 지역 청년 창업 지원 모델, 강원혁신도시 다함께돌봄센터 운영지원 시범사업 등을 고려하며 이전공공기관과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 방안을 모색했다.
이상훈 의장은 "공공기관 2차 이전이라는 새로운 변화에 맞춰 이전기관 노동조합이 지역사회와 활발히 소통하고 지원하겠다"며 "원주 혁신도시가 공공기관과 지역사회가 함께 성장하는 거점으로 자리잡도록 지속적으로 협력하겠다"라고 전했다.
구자열 원주시장은 "공공기관 2차 이전 논의가 활발히 진행되는 이 시점에, 원주시도 지역 역량을 결집하고 이전공공기관과 긴밀한 협력 체계를 이어가겠다"며 "정주 여건 개선과 혁신도시의 경쟁력 강화를 위해 변화하는 정책 환경에 적극 대응하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com