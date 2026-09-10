정영두 김해시장, 대학생 천원의 아침밥 운영 점검…"학생 건강 우선"

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 10일 김해대·인제대를 찾아 천원의 아침밥을 점검했다.
- 정영두 시장이 학생들과 식사하며 운영상황과 의견을 들었다.
- 시는 올해 2개 대학에 6만 식을 지원해 아침결식 예방을 추진했다.
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2억4000만원 지원 학생 부담 경감
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 김해대학교와 인제대학교를 찾아 2학기 천원의 아침밥 운영상황을 살폈다.
김해시는 10일 김해대학교와 인제대학교를 잇달아 방문해 대학생 천원의 아침밥 지원사업 2학기 운영상황을 점검했다고 밝혔다.
정영두 시장은 두 대학 학생식당에서 아침식사 제공 현황과 식당 운영상황을 확인하고 학생들과 함께 식사하며 이용 소감과 건의사항을 들었다.
대학 관계자와 급식업체 관계자들에게 사업 취지를 설명하고 학생들이 편리하게 아침식사를 이용할 수 있도록 세부 운영을 보완해 달라고 당부했다.
대학생 천원의 아침밥 지원사업은 대학생의 아침 결식 예방과 건강한 식습관 형성을 위해 아침식사를 1인 1식 1000원에 제공하는 사업이다. 시는 아침식사 문화 확산과 함께 우리 쌀 소비 촉진을 목표로 올해 관내 김해대와 인제대 등 2개 대학에 총 6만 식을 지원하고 있다.
참여 대학은 김해지역에서 생산된 쌀을 전량 사용하고 있으며 시는 사업 취지에 맞춰 가능한 범위에서 지역 농수산식품 활용을 권장하고 있다. 대학생에게 균형 잡힌 아침식사를 제공하는 동시에 지역 쌀 소비를 넓히기 위한 조치다.
김해대는 2024년부터 사업에 참여해 올해 1만6000식을 운영하고 있으며 인제대는 올해 처음 참여해 4만4000식을 운영 중이다. 두 대학은 학기 중 학생식당을 통해 지정된 시간대에 아침밥을 제공하고 있다.
시는 올해 국비·도비·시비를 합해 2억4000만 원을 지원하고 있으며 학생 부담금을 포함한 총사업비는 3억 원 규모다. 학생들에게 1식당 5000원 상당의 아침식사를 제공하고 이 가운데 4000원을 공공재원으로 지원해 학생 부담을 1000원으로 낮췄다.
정 시장은 "학생들을 만나 아침식사를 함께하고 사업에 대한 의견을 들을 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "학생들이 건강하고 든든하게 하루를 시작할 수 있도록 대학과 지속적으로 소통하면서 사업 운영상황을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com