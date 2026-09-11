마켓핏랩, 믹스패널과 MXP Seoul 2026 개최

AI 핵심 요약beta
- 마켓핏랩이 10일 서울서 MXP Seoul 2026을 개최했다.
- 믹스패널은 AI 기반 프로덕트 인텔리전스와 헤드리스를 공개했다.
- 국내 기업 사례를 공유하며 데이터 중심 전환 지원을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 마켓핏랩은 9월 10일 서울 그랜드 하얏트 서울에서 믹스패널과 함께 'MXP Seoul 2026'을 개최했다. 이번 행사에는 국내 프로덕트·데이터·테크 리더 70명이 초청됐다.
이번 행사에는 믹스패널의 VP of Revenue, APAC 톰 블랙맨(Tom Blackman)이 참석해 오프닝을 맡았다. 톰 블랙맨은 AI 시대 프로덕트 조직의 방향을 강조하며, 한국 기업들이 이미 AI를 활용한 프로덕트 의사결정에서 앞서 나가고 있다고 언급했다. 그는 데이터 기반 의사결정이 필수가 되고 있으며, 믹스패널이 한국 고객사의 AI 전환 여정에 함께하겠다는 의지를 밝혔다.
믹스패널 엔지니어링 매니저 소냐 박(Sonya Park)은 믹스패널의 최신 AI 기반 프로덕트 인텔리전스 기능을 소개했다.
근본 원인 분석, 온보딩, KPI 모니터링, 대시보드, 실험 등 각 영역에 특화된 AI 에이전트들이 프로덕트 데이터를 모니터링하고 이상 징후를 포착하는 과정이 시연됐다. 또한, 개발자와 AI 에이전트가 믹스패널의 모든 기능을 코드로 호출할 수 있게 하는 신규 SDK '믹스패널 헤드리스(Mixpanel Headless)'도 공개됐다.
행사에서는 국내 기업들의 활용 사례도 소개됐다. 메라키플레이스의 기정환 프로덕트 오너는 AI를 활용해 데이터 분석의 진입장벽을 낮추고 다양한 직군이 데이터를 직접 활용하는 문화를 만드는 과정을 발표했다.
티맵모빌리티의 배진범 플레이스 프로덕트 리드는 데이터 분석을 실제 프로덕트 의사결정과 실행으로 연결한 이용을 바탕으로, 데이터 기반 의사결정 문화를 조직에 정착시키는 과정과 현업의 고민을 공유했다.
마켓핏랩 측은 국내 기업들이 데이터를 기반으로 더 나은 제품을 만들고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 인사이트와 국내 기업의 실제 이용을 연결하는 자리를 계속 마련할 계획이라고 밝혔다. 마켓핏랩은 믹스패널의 국내 공식 파트너로서 컨설팅과 구축을 지원하고 있다.
whitss@newspim.com