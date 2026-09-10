구로구, 국토부에 GTX-B 노선 환기구 위치 조정 요청

AI 핵심 요약beta
- 구로구가 9일 국토부에 GTX-B 환기구 재검토를 요청했다.
- 고척스카이돔·오류동 인근 환기구 위치 조정을 건의했다.
- 신구로선 조속 추진과 구로차량기지 이전도 요구했다.
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구로차량기지 이전 등 철도 현안 논의
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 구로구는 국토교통부에 수도권광역급행철도(GTX) B노선의 고척스카이돔과 오류동 일대 환기구 위치 조정을 비롯해 신구로선 조속 추진, 구로차량기지 이전 등 지역 철도 현안에 대한 적극적인 검토를 요청했다고 10일 밝혔다.
장인홍 구로구청장은 전날 구청장실에서 김태병 국토부 철도국장을 만나 GTX-B 노선 환기구 설치와 관련한 주민 의견을 전달하고 대안 마련을 건의했다.
현재 GTX-B 구로구 구간 가운데 12번 환기구는 고척스카이돔 인근 풋살구장에 설치가 계획돼 있다. 주민들은 교육·생활환경과 보행 안전, 소음 등에 대한 우려를 제기하며 환기구 위치 변경을 요구하는 상황이다.
이에 구는 고척스카이돔 주변의 높은 유동인구와 주민 생활환경 등을 고려해 풋살구장 내 환기구 위치를 재검토해 줄 것을 요청했다.
무엇보다 환기구 위치 결정 과정에서 지역과의 충분한 협의가 이뤄지지 않았던 만큼, 대안 마련 과정에서는 주민 의견을 충분히 반영하고 국토부가 주민과의 소통에 적극 나서줄 것을 강조했다고 구는 덧붙였다.
오류동역 인근에 계획된 11번 환기구에 대해서도 주민 생활에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 대안을 마련해 달라고 건의했다. 인근에 주거시설과 어린이집 등이 위치한 만큼 공사와 시설 운영에 따른 주민 우려를 충분히 고려해야 한다는 입장이다.
구는 오류나들목 인근 녹지대 등을 대체 부지로 검토하고, 고척스카이돔 인근 환기구와 오류동역 인근 환기구를 통합하는 방안 등도 함께 검토해 줄 것을 요청했다.
구는 지난 3월부터 국토부와 국가철도공단, 지티엑스비(주), 시공사 ㈜대보건설 등에 주민들이 제기한 우려에 대한 대책 마련을 요청해 왔다. 이와 함께 수도권 서남부 지역의 교통 여건 개선을 위한 신구로선의 조속한 추진과 구로차량기지 이전 등 지역의 주요 철도 현안에 대해서도 의견을 전달했다.
장 구청장은 "GTX-B 사업의 필요성에는 충분히 공감하고 있다"면서 "다만 주민들의 우려가 큰 만큼 환기구에 대해서는 가능한 대안을 다시 한번 면밀히 검토하고, 국토부가 주민들과 직접 소통하며 해결 방안을 마련해 주길 바란다"고 말했다.
kh99@newspim.com