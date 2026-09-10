전주·익산, 청주공항 연계 5대 관광권 포함…외래관광객 유치 확대

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 10일 전주시·익산시가 청주공항 관광권에 포함됐다고 밝혔다.
- 청주공항 관문으로 전주·익산 체류형 관광 활성화 기반을 마련했다.
- 전통문화·백제역사 연계해 외래관광객 유치와 소비 확대에 나섰다.
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내년 5대 관광권 국비 659억원·지방비 276억원 투입…관광교통·콘텐츠 확충
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 전주시와 익산시가 문체부의 '지방공항 중심 5대 관광권' 가운데 청주공항 관광권에 포함돼 외래관광객 유치와 체류형 관광 활성화에 나설 기반을 마련했다고 10일 밝혔다.
전북 관광권은 청주공항을 관문으로 청주~공주·부여~익산·전주를 연결하는 광역관광권이다.
전북은 청주공항을 통해 입국한 외래관광객을 도내로 유치하고 전통문화와 백제역사 등 지역 특화 관광자원을 연계해 체류와 소비를 확대할 수 있게 됐다.
특히 청주공항과 전북 간 관광 연계가 강화되면서 외래관광객의 전북 접근성이 높아지고 전주와 익산을 중심으로 도내 관광지를 연결한 체류형 관광상품 개발에도 탄력이 붙을 전망이다.
'지방공항 중심 관광권 육성사업'은 지방공항을 관문으로 인근 관광도시를 연결해 외래관광객의 입국부터 이동, 체류, 체험까지 이어지는 지역관광 생태계를 조성하는 정부의 신규 관광정책이다.
문체부는 관광 분야 민간 전문가로 관광권 선정위원회를 구성하고 외래관광객 여행 관련 데이터 등을 토대로 관광 매력도, 관광교통 여건, 확장 가능성 등을 종합적으로 평가해 5대 관광권을 선정했다.
전북 관광권은 전주의 전통문화 관광자원과 익산·공주·부여의 유네스코 백제역사유적지구, 청주의 문화·예술·마이스(MICE) 기반을 연결해 내륙을 대표하는 역사·문화관광권으로 발전할 가능성을 높게 평가받았다.
도는 전주 한옥마을과 전통문화, 익산 미륵사지와 왕궁리유적 등 세계유산을 연계한 역사·문화 관광콘텐츠를 강화하고 숙박과 체험을 결합한 체류형 관광상품을 통해 외래관광객의 체류와 소비를 확대할 계획이다.
문체부는 관광권을 대한민국 대표 방한 관광경로로 육성하기 위해 세계화(Global Branding), 원스톱 유치(One-Stop & Pass), 연결성 강화(Linkage), 목적지 다양화(Diversity)를 골자로 한 '골드(GOLD)' 전략을 추진한다.
2027년 정부예산안에는 5대 관광권 육성을 위해 국비 659억원과 지방비 276억원 등 총 935억원이 편성됐다.
국비는 관광권 중심 해외마케팅 180억원, 지방공항·항만 연계 외래관광객 유치 143억원, 교통망 확충과 결제 편의 개선 149억원, 특화 관광콘텐츠 육성 등에 187억원이 투입될 예정이다.
도는 앞으로 문체부를 비롯해 충북도·충남도, 청주시·공주시·부여군·전주시·익산시, 한국관광공사 등 관계기관과 협력해 관광권 중장기 발전계획과 세부 사업을 마련할 방침이다.
청주공항과 전북을 연결하는 관광교통체계를 개선하고 외래관광객 선호를 반영한 체류형 관광상품과 관광권 공동브랜드를 개발한다. 전북의 전통문화와 백제역사를 활용한 특화 콘텐츠도 발굴해 외래관광객의 도내 방문과 체류를 확대할 계획이다.
lbs0964@newspim.com