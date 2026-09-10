박춘선 시의원, 난임부부 지원정책 통합 필요성 강조…민관 협력 거버넌스 제안

AI 핵심 요약beta
- 박춘선 서울시의원이 9일 난임 지원 통합체계를 주문했다.
- 치료비 지원보다 임신·출산 연계 성과 검증을 요구했다.
- 민관협력과 생활지원까지 묶은 현장형 대안을 제시했다.
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난임부부 지원정책 치료비 한계
임신과 출산 연계 지원 체계 필요
객관적 데이터 확보 및 프로그램 필요
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 =난임부부 지원정책이 단순한 치료비 지원을 넘어 실제 임신과 출산으로 이어질 수 있는 통합지원체계로 발전해야 한다는 주문이 나왔다.
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(국민의힘·강동2)은 지난 9일 열린 제339회 임시회 예산결산특별위원회에서 2026년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안을 심사하며 이같이 강조했다.
박 의원은 시민건강국 심사에서 '서울체력9988 체력인증센터 운영' 예산 1억 원이 감액되고 '한의약 난임치료 지원사업'은 1억 원이 증액된 점을 짚었다. 서울시는 한의약 난임치료 지원사업의 예산 조기 소진이 예상돼 연말까지 원활한 사업 추진을 위해 증액이 필요하다고 설명했다.
이에 박 의원은 예산 증액에 앞서 사업의 성과를 객관적으로 살펴볼 필요가 있다며 치료 참여 이후 임신 여부 등 실제 사업 효과를 확인할 수 있는 데이터 제출을 요청했다.
그는 난임 지원의 정책 방향을 보다 넓게 설계해야 한다며 "임신을 잘 준비할 수 있는 솔루션의 환경 지원시스템이 중요하고, 해결의 방안으로는 각자의 영역에서 민관 협력 거버넌스가 작동돼야 한다"고 강조했다. 특히 영양관리, 운동, 정서지원, 생활관리 등을 종합적으로 연계하는 현장형 프로그램을 검토할 것을 제시했다.
제11대 서울시의회에서 저출생 인구절벽 대응 특별위원장을 맡았던 박 의원은 행정이 모든 서비스를 직접 제공하기보다 민간의 전문성과 서울시의 정책·재정 역량을 결합하는 민관협력 거버넌스체계가 필요하다고 강조했다.
박 의원은 "난임은 약물이나 치료비 몇 차례 지원한다고 해결되는 문제가 아니다. 임신과 출산에는 시간과 정성이 필요한 만큼 몸과 마음, 생활환경을 함께 살펴야 한다"며 "민간이 잘할 수 있는 영역은 전문기관과 협력하면 되는 것이고, 서울시는 서울시가 잘할 수 있는 정책과 재정으로 뒷받침하면 되는 것"이라고 말했다.
한편 박 의원은 이날 교통실 질의에서 강동지역 5호선 출근시간대 혼잡도 자료를 제출받은 뒤 "자료에 나타난 수치와 실제 시민들이 출근길에서 체감하는 혼잡 사이에 상당한 차이가 있다"며 혼잡도 산정기준과 실제 이용현황을 보다 정밀하게 점검하고 최신 자료를 토대로 관리체계를 보완할 것을 당부했다.
windy@newspim.com