경남도 "세계 최대 SMR 생산거점 육성…4조6990억 원 투입"

'경남 SMR 글로벌 육성전략 2.0' 발표

3대 전략, 11대 핵심 과제·25개 과제

기술 자립률 100% 확보와 기업 육성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 디지털 전환과 인공지능 확산으로 안정적 전력 공급의 중요성이 커지면서 차세대 원전으로 꼽히는 소형모듈원자로(SMR)가 에너지 산업 재편의 축으로 부상하고 있다. 국내 최대 원전 제조 기반을 보유한 경남도가 이 시장을 겨냥해 장기 전략을 내놓았다.

이미화 산업국장은 10일 오전 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 2035년까지 글로벌 소형모듈원자로(SMR) 제조시장 점유율 60% 달성을 목표로 총 4조6990억 원을 투입하는 '경남 SMR 글로벌 육성전략 2.0'을 발표했다.

이미화 경남도 산업국장(가운데)이 10일 오전 도청 프레스센터에서 소형모듈원자로(SMR) 생산거점 육성과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.09.10

도는 '경남 원자력산업 대도약, 세계 최고 SMR 생산거점'을 비전으로 제시하고 Scale-up(산업육성), Market creation(시장창출), Reach global hub(글로벌 거점완성) 등 3대 추진전략 아래 11대 핵심과제, 25개 세부과제를 추진하기로 했다.

경남도는 이를 통해 2035년까지 글로벌 SMR 제조시장 점유율 60%를 달성하고 SMR 부품·기자재 설계·제조·검사 기술 자립률 100%를 확보하는 한편 독자 수출 역량을 갖춘 SMR 기업 100개를 육성하고 경남 SMR 파운드리 기반의 SMR 1호기 수출을 실현한다는 목표를 세웠다.

경남은 두산에너빌리티를 앵커 기업으로 243개 원전 기업이 집적된 국내 최대 원전 제조 거점으로 원전 제조 매출과 고숙련 인력, 관련 기업 수 등에서 전국 최고 수준의 기반을 보유하고 있다. 도는 이 제조 경쟁력이 국내 SMR 산업의 조기 상용화와 세계 시장 선점의 핵심 기반이 될 것으로 보고 있다.

도는 지난해 12월 'SMR 글로벌 육성전략 1.0'을 마련해 SMR 특별법 제정, SMR 국가전략기술 지정, SMR 특화단지 지정, 전주기 지원체계 구축, 규제 완화, 한미 원자력산업 협력 강화, 전문인력 양성 등 7개 과제를 정부에 건의했으며 이 가운데 다수가 정부 정책에 반영돼 추진되고 있다.

SMR 특별법은 올해 3월 제정·공포돼 오는 9월 시행을 앞두고 있으며 SMR 국가전략기술 지정은 2026년 정부 세제 개편안에 반영돼 내년 2월부터 적용될 예정이다. SMR 특화단지는 2027년 추진을 목표로 SMR 특별법을 통해 법적 근거가 마련된 상태로 관계 부처가 추진 계획을 수립 중이다.

경남은 전국 3개 SMR 제작지원센터 구축지 가운데 유일하게 지난 4월 SMR 제조부품 시험검사 지원센터 공모에 선정돼 설계·제조·시험·인증을 포괄하는 SMR 전주기 지원체계를 구축할 수 있는 기반을 확보했다. 원자력안전법 개정 등 규제 개선과 한미 원자력산업 협력 강화 필요성에 대한 도의 건의도 정부 정책에 반영돼 추진되고 있다.

도는 이러한 제도·인프라 성과를 바탕으로 기존 원전 제조 산업의 강점을 SMR로 확장해 조선·해양, 방산·우주 등 지역 주력산업과 연계한 새로운 시장을 창출한다는 방침이다.

첫 번째 전략인 Scale-up(산업육성)은 경남 원자력 산업 생태계를 고도화해 SMR 상용화를 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다. 도는 2027년 과학기술정보통신부 공모가 예상되는 SMR 특구 지정을 추진해 연구개발, 제조, 실증 기능을 한데 모은 지역 거점을 조성할 계획이다.

제조 경쟁력 강화를 위해 두산에너빌리티 주도로 SMR 제작 기간을 단축하는 혁신 제조 기술을 개발하고 2028년 완공을 목표로 세계 최초 SMR 전용 공장 건립을 추진 중이다. SMR 로봇활용 제작지원센터와 SMR 제조부품 시험검사 지원센터를 구축해 제작부터 검사·인증까지 기업 지원 체계를 강화한다.

도는 시험검사와 인증·운영 관련 기술 기준도 마련한다. SMR 제조부품 시험검사 지원센터를 통해 부품 신뢰성 검증을 지원하고 동남권에 분산된 시험·인증 인프라를 연계해 동남권 SMR 인증 거점을 조성함으로써 기업이 제품 개발 이후 시험·검증부터 최종 인증서 발급까지 한 곳에서 지원받을 수 있는 일괄 지원체계를 구축할 계획이다.

두 번째 전략인 Market creation(시장창출)은 SMR을 단순 발전설비를 넘어 조선·해양, 방산·우주 등 경남 주력산업과 결합한 새로운 수요시장으로 확장하는 내용이다.

미국은 2030년 상업화를 목표로 SMR 건설을 시작했으며 한국형 SMR도 건설 부지가 확정돼 상업화를 향한 단계로 진입했다. 도는 세계 SMR 시장 확대에 대응하는 동시에 SMR 추진 선박, 핵추진 잠수함, 핵추진 로켓 등 미래 수요를 겨냥한 제조 역량을 선제적으로 확보한다는 계획을 제시했다.

정부는 '미래성장동력 7대 SEED 보고회'에서 SMR 선박 개발을 위한 투자 계획을 밝히고 핵추진 잠수함 개발을 위한 예산을 2027년부터 반영하기로 하는 등 SMR을 에너지원으로 하는 산업 전 분야의 신시장 창출에 나서고 있다. 도는 정부 정책과 연계해 조선·해양, 방산 등 경남의 강점 산업을 새로운 SMR 수요시장으로 키워나갈 방침이다.

글로벌 시장 진출을 위한 국제 협력도 확대한다. 경남도는 그동안 한미 원자력산업 협력체계 확대를 지속 건의해 왔으며 일본과의 산업 협력 가능성도 함께 모색한다. 한국의 건설·제조·시공 역량, 미국의 원천기술·인증·금융 역량, 일본의 정밀 소재·부품 제조 기반을 결합해 글로벌 SMR 시장에 공동 대응하는 협력체계 구축을 지원한다는 구상이다.

세 번째 전략인 Reach global hub(글로벌 거점완성)는 기술·인재·인공지능(AI)을 결합해 경남을 글로벌 SMR 생산 거점으로 완성하는 데 방점을 찍고 있다. 도는 지역 거점대학과 협력해 부족한 연구 기능을 보완하고 해외 연구 인력과의 연계를 통해 SMR 원천기술 확보를 지원할 계획이다.

SMR 제조·운영 분야에 인공지능 기술을 적용해 제조 효율성과 안전성을 높이고 공급망 관리에 AI를 활용해 경남 SMR 산업의 공급망 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 이를 통해 기존 원전 제조 역량에 연구, 인재, 첨단기술 역량을 더해 글로벌 SMR 생산거점으로서의 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

이미화 국장은 "경남은 대한민국 원전 제조산업의 중심으로 세계 SMR 시장을 선도할 수 있는 제조 기반과 기술력을 갖추고 있다"며 "SMR 특구 조성과 제조 혁신, 시험·인증 기반 확충을 통해 경남의 SMR 산업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이어 "피지컬 AI와 데이터센터 등 새로운 전력 수요에 대응하는 한편 조선·해양, 방산·우주 등 경남 주력산업과 연계해 SMR의 새로운 시장을 창출하겠다"며 "경남이 세계적인 SMR 생산거점으로 도약할 수 있도록 관련 산업 육성에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

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