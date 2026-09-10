추미애 지사, 이광재 국회 예결위원장 면담...2446억 국비 증액 요청

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 9일 이광재 위원장을 만나 국비 증액을 요청했다.
- 노동감독관 인건비 등 10개 사업에 2446억 원 지원을 건의했다.
- 이 위원장은 경기북부 철도망과 보육 지원에 노력하겠다고 답했다.
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전국체전 국비 지원 대폭 증액 호소..."재정 악화로 체전 반납 위기"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 지난 9일 이광재 국회 예결위원장을 만나 노동감독관 인건비 지원 등 10개 주요 국비 건의사업에 대해 설명하고 총 2446억 원 규모의 국비 증액을 요청했다고 10일 밝혔다.
추 지사의 국회 방문은 지난 7월 박홍근 기획예산처 장관과의 만남에 이어 두 번째 국비 확보 행보로 내년도 정부 예산안 국회 심의를 앞두고 경기도 주요 사업의 필요성을 강조하고자 이뤄졌다.
추 지사는 이날 이광재 예결위원장에게 2027년도 경기도 주요 국비 건의사업 10건의 목록을 제시하며 적극적인 지원을 설득했다.
가장 먼저 이재명 대통령이 경기도지사 재임 당시 강조했던 '노동감독관 인건비 지원' 문제를 거론했다. 추 지사는 "170명을 채용해 내년 상반기 현장에 배치할 예정이나 인건비 지원이 없는 상황"이라며 국가위임사무인 점을 들어 국비 205억 원 반영을 요청했다.
이어 기간제 계약직으로 운영되는 체납징수활동 사업에 대한 국비 50%(48억 원) 지원과 공사비 부족으로 차질을 빚는 경기북부 광역철도(도봉산-옥정) 건설 사업의 178억 원 증액을 건의했다.
특히 추 지사는 내년 경기도에서 열리는 전국(장애인)체전을 '가장 심각한 현안'으로 꼽았다. 추 지사는 "과거 통합재정기금 소진 등으로 도의 재정 여건이 극도로 악화된 상태"라며 "운영비만 500억 원이 드는 만큼 국비를 70%(350억 원) 수준까지 올리지 않으면 체전을 반납해야 할 위기"라며 272억 원 추가 지원을 피력했다.
이 밖에도 ▲자연재해위험 개선지구 정비(464억 원) ▲대광위 광역버스 준공영제(453억 원) ▲누리과정 차액 보육료 지원(637억 원) ▲의료·요양 돌봄 통합지원(51억 원) ▲국가하천 유지보수(97억 원) ▲개발제한구역 주민지원(41억 원) 등도 함께 증액을 요청했다.
추 지사는 도의 열악한 재정 상황과 관련해 소방직 국가직화 이후 경기도에 전가된 연 1조 1000억 원의 인건비 부담, 취득세 중심의 취약한 세원 구조 등을 설명하며 세원 구조 개편의 필요성도 역설했다.
이에 대해 이광재 예결위원장은 "경기북부 철도망 확충과 영유아 보육 지원, 개발제한구역 주민 지원 필요성에 대해 적극 노력하겠다"며 "기획예산처 입장을 확인한 뒤 추가 논의를 이어가자"고 답했다.
1141world@newspim.com