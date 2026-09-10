청년 AI 사다리사업 정쟁화 중단 촉구…옥동준 시의원 "사업성 면밀 검토 필요"

AI 핵심 요약beta
- 옥동준 서울시의원이 9일 청년 AI 사다리사업 졸속 추진을 비판했다.
- 그는 수요조사 부실과 짧은 준비기간을 문제 삼았다.
- 옥 의원은 충분한 검토 뒤 사업을 마련해야 한다고 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
준비 부족과 수요 검토 문제
신뢰성 위협받는 청년 정책
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시의 '청년 AI 사다리사업'을 두고 정치적 정쟁으로 몰아가기보다 사업의 준비 수준과 청년 수요를 면밀히 검토해야 한다는 지적이 나왔다.
서울시의회 예산결산특별위원회 소속 옥동준 의원(더불어민주당·양천4)은 지난 9일 열린 제339회 임시회 예산결산특별위원회 회의에서 이동률 서울시 기획조정실장을 상대로 질의하며 '청년 AI 사다리사업'의 정쟁화 시도를 멈추고 서울시의 졸속 행정을 중단할 것을 촉구했다.
옥 의원은 의회의 예산 심사가 끝나기도 전에 해당 사업을 정쟁으로 몰고 가는 일부 언론 보도를 두고 "작금의 사태는 오히려 강대강 대치를 유발해 사업 진행에 악영향을 미치고 있다"고 비판했다.
이동률 기획조정실장은 언론 대응을 부인하며 담당 기획관의 9월 1일자 신규 임용 등을 사업 설명이 미진한 사유로 들었으나, 옥 의원은 "오히려 사업성이 충분히 검토되지 않은 상태에서 무리하게 예산을 추진하고 있음을 방증하는 것"이라고 꼬집었다.
그는 사업 추진 타임라인과 수요조사의 부실함도 지적했다. 옥 의원은 "기조실은 작년 하반기부터 청년들의 요구가 있었다고 주장하지만 이를 뒷받침할 자료는 충분히 제시되지 않았다"며 "실질적인 추진은 지난 7월 9일 오세훈 시장의 공약 발표 이후 8월 7일에야 TF가 구성되는 등 길게 봐야 한 달도 채 되지 않았다"고 지적했다.
옥 의원은 "교수 등 전문가들을 중심으로 구성된 TF에서 제기된 여러 대안이 의회에 전혀 공유되지 않았다"며 "당장 시급한 사업인지, 청년 대상층은 적절한지에 대한 기본 자료조차 주지 못하면서 청년만을 내세워 '시범사업이니 통과시켜 달라'고 종용하는 것은 '답정너'식 행정"이라고 목소리를 높였다.
그는 "상임위 시작 일주일 전 급작스럽게 실시한 얄팍한 조사로 청년 수요를 재단해 밀어붙일 게 아니라, 대학가 지원이나 대상층 변경 등 다양한 대안을 열어두고 충분한 기간을 갖고 접근해야 한다"며 "서울시가 깊이 있는 검토와 숙의를 통해 제대로 된 청년 AI 사업을 마련할 수 있도록 의회에서도 앞장서겠다"고 밝혔다. 옥 의원이 속한 도시계획균형위원회는 앞서 9월 1일과 3일 두 차례에 걸쳐 이 사업을 상임위 차원에서 심사한 바 있다.
windy@newspim.com