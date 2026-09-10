대전교육과학연구원, '다국어 창의인성교구 수업 영상' 보급

AI 핵심 요약beta
- 대전교육과학연구원은 10일 교구 수업 영상 6편을 제작했다.
- 창의인성센터는 교구 활용법을 홈페이지와 유튜브에 제공했다.
- 베트남어·중국어 자막으로 다문화 학생 접근성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연구원 홈페이지·유튜브 채널서 제공
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육과학연구원 창의인성센터가 학교 현장에서 창의인성교구를 쉽게 활용할 수 있도록 수업 활용 동영상을 제작해 보급한다.
10일 교육과학연구원은 창의인성교구 활용 방법을 담은 동영상 6편을 제작해 연구원 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 제공한다고 밝혔다.
창의인성센터는 현재 240여 종의 창의인성교구를 보유하고 있다. 새롭게 도입한 교구와 학교 현장에서 활용도가 높은 교구를 중심으로 수업 활용 방법을 안내하는 영상을 매년 제작·보급하고 있다.
이번 영상은 교구의 특징과 활용 방법을 수업 사례와 함께 소개해 교사들이 수업에서 교구를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 구성했다.
특히 다문화 학생들의 접근성을 높이기 위해 베트남어와 중국어 자막을 추가했다.
이와 함께 동·서부 다문화교육센터의 이중언어 번역 협조를 받아 다양한 언어 배경을 가진 학생들도 교구 활용 방법을 쉽게 이해하고 수업에 참여할 수 있도록 했다.
윤창호 원장은 "학교 현장에서 창의인성교구를 활용한 수업이 원활하게 이뤄질 수 있도록 교구 대여와 함께 수업 동영상을 꾸준히 제공하고 있다"며 "앞으로도 다양한 교육 수요를 반영해 학생들의 다양성을 존중하고 창의인성 역량을 키울 수 있는 교육환경을 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com