안산시의회, 제305회 임시회 폐회...추경안 등 36개 안건 의결

AI 핵심 요약beta
- 안산시의회가 10일 제305회 임시회 일정을 마무리했다
- 본회의서 36건 안건과 추경안, 건의안 4건을 의결했다
- 한 의장은 시민 목소리 바탕으로 의정 강화 뜻을 밝혔다
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신분당선 연장·신안산선 적기 개통 촉구 등 철도망 건의안 4건 채택
한명훈 의장 "치열한 토론 바탕으로 더 나은 안산 만들어갈 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회는 10일 열린 제305회 임시회 제4차 본회의를 끝으로 18일간의 의사일정을 마무리했다고 밝혔다.
시의회는 이날 본회의장에서 의원들과 시 집행부 관계자 등이 참석한 가운데 본회의를 열어 5분 자유발언을 청취하고 회기 중 심사한 총 36건의 안건을 의결했다.
상임위원회별 심사 결과 기획행정위원회는 '안산시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안' 등 4건을 원안 가결하고 '안산시 자율주행자동차 시범운행지구 운영 및 산업 지원 조례안'을 수정 가결했다.
문화복지위원회는 의원 발의 안건인 '안산시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안(현옥순 대표발의)'과 '안산시 건강도시 기본 조례안(설호영 대표발의)'을 포함해 총 15건을 원안 가결하고 1건을 수정 가결했다.
도시환경위원회는 '안산시 경관 조례 일부개정조례안' 등 5건을 원안 가결하고 2건을 수정 가결했으며 양 상임위가 공통 심사한 '2026년 제1차 수시분 안산시 공유재산관리계획안'은 수정 가결됐다.
예산결산특별위원회는 '2026년도 제3회 추가경정예산안'을 수정 가결해 올해 3회 추경 예산 총규모를 당초 제출액 대비 0.11% 삭감된 2조 9884억 2742만여 원으로 확정했다. '2026년도 기금운용계획 변경안'은 원안 가결됐다.
본회의에서는 지역 철도 교통망 확충을 촉구하는 건의안도 잇따라 처리됐다. ▲신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 건의안(김진숙 대표발의) ▲신안산선 복선전철 적기 개통 촉구 건의안(현옥순 대표발의) ▲신안산선 자이역 신설 및 대부도 연장 반영 촉구 건의안(최찬규 대표발의) ▲민생경제 회복을 위한 부동산 경기 활성화 촉구 건의안(이재복 대표발의) 등 4건이 모두 의결됐다.
안건 처리 전 안두회 의원과 선현우 의원은 각각 공영주차장 민간위탁 확대와 공원 주차장 장기방치차량 문제 해결 등 주차 행정 효율화를 주제로 5분 자유발언을 펼쳤다.
한명훈 의장은 "회기 동안 추경안을 비롯한 주요 안건 심의에 열정적으로 임해준 동료 의원들과 공직자들께 감사드린다"며 "앞으로도 시민의 다양한 목소리를 바탕으로 더 나은 길을 만들어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com