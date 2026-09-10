포천시, 방위산업발전협의회 출범…"방위산업 생태계 조성"

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 9일 방위산업발전협의회를 출범했다.
- 협의회는 방위산업 육성 자문과 협력을 맡는다.
- 포천시는 첨단 방산 생태계 조성에 나섰다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 9일 포천시 방위산업발전협의회를 공식 출범시키고 첫 회의를 개최했다고 10일 밝혔다.
포천시에 따르면 방위산업발전협의회는 포천시 방위산업 육성 정책에 대한 자문과 발전 방향 모색, 산·학·연·군·관 협력 강화를 위해 구성됐다. 협의회는 당연직 2명과 위촉직 18명 등 총 20명으로 꾸려졌으며 각 분야 전문가로 구성된 위원들은 포천시 방위산업 발전을 위한 역할을 수행하게 된다.
포천시는 "그동안 지역에 집적된 군사 기반 시설과 지리적 강점을 활용해 방위산업 육성 기반을 단계적으로 확대해 왔다"며 "지난해에는 경기국방벤처센터를 유치해 지역 방산기업의 기술 개발과 사업화를 지원할 수 있는 토대를 마련했다"고 설명했다.
시는 드론과 무인체계 등 첨단 방위산업 분야에도 지속적으로 역량을 투입해 왔으며 올해 포천에서는 대한민국 드론공방전이 개최될 예정이다. 지난 9월 1일 조직 개편을 통해 기존 신성장사업과를 첨단방위산업과로 개편, 방위산업 전담 행정체계를 갖춘 것도 이 같은 정책 기조의 연장선이라는 설명이다.
백영현 포천시장은 "포천시는 수십 년간 대한민국의 평화와 국가 안보를 위해 묵묵히 역할을 수행해 온 도시"라며 "이제는 전국 최대 규모의 군사시설을 새로운 기회로 삼아 포천만의 특화된 방위산업을 육성해 나가겠다"고 말했다.
포천시는 이번 협의회 출범을 계기로 지역 내 군사 및 산업 인프라를 적극 활용하고 기업, 연구기관, 대학, 군과의 협력을 한층 강화해 포천만의 차별화된 방위산업 생태계를 조성해 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com