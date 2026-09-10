"의료위기, AI로 푼다"…보건산업진흥원, AI 기본의료 포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 진흥원·한림원이 16일 AI 기본의료 포럼을 연다.
- 지역·필수·공공의료 현장 적용 조건을 논의했다.
- 책임·보상 등 실행과제와 의료현장 역할을 짚는다.
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의료현장 AI 투입 한계도 '논의'
"정책적·제도적 조건 살펴볼 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = AI(인공지능) 기본의료 현장 적용 방안을 논의하는 포럼이 열릴 예정이다.
한국보건산업진흥원(진흥원)과 대한민국의학한림원(한림원)은 오는 16일 오후 1시 서울대병원 암연구소 이건희 홀에서 '인공지능(AI) 기본의료, 지역에서 어떻게 작동시킬 것인가'를 주제로 공동 포럼을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 포럼은 지역·필수·공공의료의 위기를 극복하기 위해 AI 기본의료가 실제 지역 의료현장에서 작동하기 위한 조건과 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 지역 주민이 실제로 의료를 이용하는 과정에서 AI가 어떤 역할을 할 수 있는지와 지역 주민의 의료 이용 여정을 따라 현장의 문제를 살펴보고 책임과 보상 등 실행조건을 함께 논의할 예정이다.
서준범 서울아산병원 영상의학과 교수·국가인공지능전략위원회 의료소그룹장은 'AI 기본의료, 의료 기본권을 어떻게 구현할 것인가'를 주제로 기본의료 방향과 의미를 짚는다.
김헌성 서울성모병원 내분비내과 교수, 기승국 홈닥터의원 원장, 박건희 평창군보건의료원장, 류현욱 경북대병원 응급의학과 교수는 병원 밖 환자 관리와 비대면진료, 재택의료, 공공 일차의료, 응급실 미수용 문제 등을 중심으로 지역 의료현장에서 AI가 접목될 수 있는 지점과 현실 과제를 살핀다.
'지역의료 인공지능의 실행조건'에서는 조승연 영월의료원 외과 과장, 차원철 삼성서울병원 응급의학과 교수, 강동윤 울산의대 예방의학 교수, 박형욱 단국의대 인문사회의학 교수가 발표한다. AI가 의료현장에서 담당하는 역할부터 한계까지 짚을 예정이다.
진흥원은 "이번 포럼을 통해 지역·필수·공공의료의 현실적인 문제를 중심으로 AI 기본의료가 현장에서 실질적으로 작동하기 위해 필요한 정책적·제도적 조건을 살펴볼 것"이라며 "정부와 의료현장, 산업 및 환자 등 다양한 주체가 함께 논의할 수 있는 계기를 마련할 것으로 기대된다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com