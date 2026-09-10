쿠팡, 아이폰 18 프로 사전예약…중고폰 반납하면 추가 보상

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 12일 오후 9시 아이폰 18 프로 사전예약을 시작했다.
- 중고 반납 추가보상과 파손 수리 혜택으로 교체 수요를 노렸다.
- 제주도 포함 로켓배송과 쿠팡캐시 혜택도 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 애플의 신형 스마트폰 '아이폰 18 프로' 시리즈 사전예약에 나선다. 중고 기기 보상판매(트레이드인)와 파손 수리, 빠른 배송 등을 앞세워 애플 신제품 교체 수요를 공략한다.
쿠팡은 아이폰 18 프로와 아이폰 18 프로맥스를 오는 12일 오후 9시부터 사전예약 판매한다고 10일 밝혔다. 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'는 다음달 16일 오후 9시부터 예약을 받는다. 애플워치 SE 3·애플워치 12·애플워치 울트라 4와 에어팟 5세대 등도 판매한다.
쿠팡은 중고 기기 반납 시 추가 보상금을 지급한다. 신제품 구매 고객이 기존 기기를 반납하면 기본 중고 보상금에 최대 6만원을 추가로 지급한다. 2대 이상을 반납하는 경우 두 번째 기기부터는 수량 제한 없이 대당 최대 8만원을 추가로 지급한다.
아이폰 18 프로 시리즈 구매 고객이 파손 보상 서비스 '쿠팡케어 위드 애플케어 서비스'에 가입하면 전면 또는 후면 유리 파손 1회를 무료로 수리받을 수 있다. 알뜰폰 통신사 유심을 개통하는 고객에게는 최대 24만원의 쿠팡캐시를 지급한다.
제주 지역 고객도 육지와 동일하게 출고일 오전부터 로켓배송으로 신제품을 받을 수 있다.
nrd@newspim.com