수원시, 14~27일 수원시 고향사랑기부제 '추석 감사 이벤트'

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 10일 추석 감사 이벤트를 발표했다.
- 14일부터 27일까지 10만원 이상 기부하면 상품권을 준다.
- 기부금은 청년·아동·장애인 복지사업에 쓰인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 추석 명절을 맞아 9월 14일부터 27일까지 수원시에 10만 원 이상 고향사랑기부를 하는 사람에게 네이버페이 1만 원 상품권을 지급하는 '수원시 고향사랑기부제 추석 감사 이벤트'를 연다고 10일 밝혔다.
수원의 지역 발전과 나눔에 동참한 기부자에게 감사의 마음을 전하고 고향사랑기부제 참여 문화를 확산하기 위해 마련한 이벤트다.
14~27일에 고향사랑e음을 통해 수원시에 10만 원 이상 기부하면 기부자에게 네이버페이 1만 원 상품권을 지급한다.
고향사랑기부제는 주소지 외 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받는 제도다.
10만 원을 기부하면 연말정산 때 10만 원 전액 세액공제와 3만 원 상당의 답례품을 받을 수 있다.
이번 이벤트 참여자는 네이버페이 1만 원 상품권 혜택까지 추가로 받을 수 있다.
고향사랑기부금은 청년·아동·장애인·복지 분야 등 수원시에 필요한 사업에 활용한다.
수원시 관계자는 "명절을 맞아 수원을 응원해 주시는 기부자들에게 감사의 마음을 전하고자 이벤트를 마련했다"며 "고향사랑기부가 지역사회에 필요한 사업을 지원하고, 지역과 기부자를 잇는 상생의 계기가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com