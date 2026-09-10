[인사] 보건복지부

◇ 책임운영기관장 채용
▲ 국립나주병원장 시영화
◇ 3급 승진
▲ 인사과장 박민정 ▲ 국제협력담당관 심은혜 ▲ 기초의료보장과장 강 준 ▲ 국민연금정책과장 전명숙 ▲ 사회보장총괄과장 김승일 ▲ 사회보장조정과장 신지명 ▲ 노인정책과장 조귀훈 ▲ 통합돌봄정책과장 정혜은 ▲ 보건산업해외진출과장 주 철 ▲ 지역필수의료총괄과장 이영재 ▲ 정신건강정책과장 우경미
◇ 과장급 전보
▲ 지역필수의료총괄과장 신지명
sdk1991@newspim.com
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◇ 책임운영기관장 채용
▲ 국립나주병원장 시영화
◇ 3급 승진
▲ 인사과장 박민정 ▲ 국제협력담당관 심은혜 ▲ 기초의료보장과장 강 준 ▲ 국민연금정책과장 전명숙 ▲ 사회보장총괄과장 김승일 ▲ 사회보장조정과장 신지명 ▲ 노인정책과장 조귀훈 ▲ 통합돌봄정책과장 정혜은 ▲ 보건산업해외진출과장 주 철 ▲ 지역필수의료총괄과장 이영재 ▲ 정신건강정책과장 우경미
◇ 과장급 전보
▲ 지역필수의료총괄과장 신지명
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