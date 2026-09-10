스마일게이트 희망스튜디오, 아동·청소년 대상 AI 창작 워크숍

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오는 10일 2026 팔레트 창의 워크숍을 시작했다
- 워크숍은 전국 12개 지역아동센터서 6개월간 진행된다
- AI로 게임·영화·웹툰 등 창작물을 만드는 프로그램이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 활용해 게임·영화·웹툰 등 콘텐츠 창작 경험 제공
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 희망스튜디오는 아동·청소년 대상 '2026 팔레트 창의 워크숍'을 진행한다고 10일 밝혔다.
창의 워크숍은 아동·청소년이 인공지능(AI)을 활용해 게임, 영화, 드라마, 애니메이션, 웹툰 등의 창작물을 만드는 프로그램이다.
워크숍은 이달 7일부터 내년 2월까지 6개월간 서울·경기·강릉·전주·대구 등 전국 12개 지역아동센터에서 진행된다. 대학생과 청년으로 구성된 창작 멘토 '호프 크리에이터' 7기가 주 1회 지역아동센터를 찾아 아동·청소년, 돌봄교사와 함께 창작 프로젝트를 진행한다.
이전 기수 멘토들로 구성된 '알럼나이 리더그룹'은 활동 경험을 바탕으로 신규 멘토를 지원한다. 스마일게이트 임직원과 오렌지플래닛 동문 기업 대표로 구성된 '팔레트 마이스터'도 전문 분야를 활용해 창작 멘토링과 피드백을 제공한다.
희망스튜디오는 프로그램에 앞서 멘토와 지역아동센터 돌봄교사를 대상으로 AI를 활용한 창작 멘토링 방법 등을 교육했다.
2019년 시작된 팔레트 프로그램에는 현재까지 아동·청소년 1만4230명과 청년 멘토 5482명이 참여했으며, 총 219개의 창작물을 제작했다.
flurry327@newspim.com