우리은행·우리카드, 국민연금공단과 재산관리지원서비스 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 10일 우리카드·국민연금공단과 업무협약을 맺었다.
- 발달장애인과 치매 어르신 재산 보호를 위한 서비스다.
- 우리은행은 자금관리, 우리카드는 결제 지원을 맡았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 우리카드, 국민연금공단과 함께 발달장애인 및 치매 어르신 등의 재산 보호를 위한 '재산관리지원서비스 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.
이날 협약식에는 조세형 우리은행 기관그룹장, 진성원 우리카드 대표이사, 정태규 국민연금공단 연금이사 등이 참석해 재산관리지원서비스 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.
재산관리지원서비스는 자력 재산 관리가 어려운 취약계층의 자산을 보호하고 목적에 맞게 사용되도록 돕는 공공 사회서비스다. 국민연금공단과 계약을 체결하면 공단이 의료비, 요양비 등 생활자금 지출을 관리하게 된다.
이번 협약에 따라 우리은행은 재산관리지원서비스의 신탁자금 관리를 담당하고, 전용 금융상품 및 우대 혜택을 제공할 예정이다. 우리카드는 공공신탁과 연계해 이용자가 의료비 및 생필품 구매 등 일상 자금을 결제할 수 있도록 지원한다.
우리금융그룹은 은행과 카드의 금융서비스를 결합해 재산관리지원서비스의 안정적 운영을 돕고, 취약계층의 금융 이용 편의를 개선하는 포용금융을 확대할 방침이다.
조세형 우리은행 기관그룹장은 "주거래은행으로서 축적해 온 자금관리 역량을 자산 관리가 어려운 분들의 재산 보호에 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 포용금융 실천을 위한 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com