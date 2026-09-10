유명현 산청군수, 웰니스·치유 관광 투자 유치 활동…"K관광 지역 1위"

AI 핵심 요약beta
- 유명현 산청군수가 9일 국제관광 투자유치설명회에 참석했다
- 산청군은 지리산권 웰니스·치유관광 투자 유치를 홍보했다
- 11월 현장투어를 열어 후속 투자 유치에 나서기로 했다
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후속 투자 유치 절차 준비 경쟁력 강화
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청 지리산권에 글로벌 투자사의 관심이 모이고 있다. 웰니스·치유 관광을 앞세운 산청군의 중장기 투자 유치 행보가 본격화했다.
산청군은 유명현 군수가 전날 창원컨벤션센터에서 열린 '2026 경상남도 국제관광 투자유치설명회(GITIC 2026)'에 참석해 국내외 관광·투자 관계자들을 대상으로 산청 관광 비전을 설명하는 등 해외 투자 유치에 나섰다고 10일 밝혔다.
이번 설명회에는 싱가포르 GSBB호라이즌 펀드, 베트남 FLC그룹, 한화호텔앤드리조트, 소노인터내셔널 등 20개국 외국인 투자자 40여 명을 포함해 국내외 관광·투자 분야 관계자 200여 명이 참석했다.
유 군수는 이 자리에서 국내외 투자사와 호텔·관광기업 관계자들을 대상으로 산청이 보유한 지리산권 자연환경과 한방·항노화, 휴양·치유 콘텐츠를 소개하고 웰니스·치유관광 산업의 성장 가능성을 설명했다.
유 군수는 경남이 국내에서 방문하고 싶은 K관광 지역 1위, 관광 만족도 2위 수준이라는 점을 언급하며 제조업 중심지 경남이 관광서비스 산업으로 영역을 넓혀가고 있고 그 중심 축으로 산청의 웰니스·치유관광을 제시했다.
군은 대한민국 국립공원 1호 지리산이 가진 천혜의 자연환경과 함께 한방·항노화 자원, 휴양·치유 프로그램 등 산청만의 관광 인프라를 투자 유치 핵심 자원으로 제시했다. 이번 설명회에서 경남도가 지리산권 핵심 투자 대상지로 소개한 '산청 신천리 대밭' 등을 구체적인 투자 후보지로 부각했다.
군은 설명회 이후 후속 투자 유치 절차에도 속도를 낸다는 계획이다. 군은 오는 11월 글로벌 투자사와 웰니스 리트리트 기업 관계자들을 초청해 지리산권과 신천리 일대 등을 둘러보는 현장 투어를 진행하고 산청의 자연환경과 투자 여건을 직접 확인하도록 할 방침이다.
유 군수는 "지리산을 품은 산청은 자연과 휴식, 치유가 결합된 웰니스 관광도시로 성장할 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"며 "산청의 차별화된 자원을 세계적 관광 콘텐츠로 발전시켜 관광객 유입과 지역경제 활력을 동시에 이끌어내는 관광산업을 만들어가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com