고양시, 고양종합운동장 리모델링 추진..."문화콘텐츠 거점 기대"

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 10일 고양종합운동장 리모델링을 추진했다.
- 시는 공연·스포츠·관광 기능을 강화해 활용도를 높이기로 했다.
- 내년부터 150억원을 단계 투입해 시설을 정비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공연과 스포츠, 관광 기능 강화
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 준공한 지 20년이 넘은 고양종합운동장의 리모델링을 추진한다고 10일 밝혔다.
최근 대형 공연이 잇따르며 활용도가 높아진 만큼 안전성과 이용 편의, 운영 효율을 전반적으로 개선할 필요가 있다는 판단에서다.
시는 단순한 노후 시설 보수를 넘어 공연과 스포츠, 관광 기능을 통합적으로 강화해 경기장 활용도를 높여 나간다는 구상이다.
2003년 9월 문을 연 고양종합운동장은 연면적 6만461㎡, 4만907석 규모의 다목적 경기장이다.
천연 잔디 필드와 트랙을 갖춰 2014년 인천아시안게임, 2022년 카타르 월드컵 예선 등 주요 국제 경기를 치르며 고양의 대표 체육 인프라로 역할을 했지만 한동안 충분히 활용되지 못하고 있었다.
특히 고양종합운동장은 연간 1~2회의 축구 A매치 등을 제외하면 활용도가 낮아 매년 10억~25억 원에 달하는 고정 운영비 및 유지 관리비를 감당해야 하는 애물단지로 꼽혔다.
그러나 최근 서울 잠실주경기장의 리모델링과 맞물려 국내외 아티스트들의 대형 공연을 잇달아 유치하며 상황이 달라졌다. 콜드플레이·BTS·빅뱅·블랙핑크 등 국내외 정상급 아티스트의 공연이 잇따라 열리며 경기장은 다시 수만 명의 관객으로 채워지고 있다.
이와 함께 증가한 수요에 걸맞은 관람 환경과 안전, 편의 개선 필요성도 함께 높아지고 있다.
시와 고양도시관리공사는 고양종합운동장 중장기 리모델링 방향을 마련하고 내년도 본예산을 시작으로 약 150억 원 규모의 예산을 단계적으로 확보해 정비에 나설 계획이다.
좌석 교체와 관람 환경 개선, 편의시설 확충 등을 순차적으로 검토하는 한편 공연과 행사 운영에 미치는 영향을 최소화하기 위한 일정 조정 등 병행 대책도 함께 마련한다.
민경선 시장은 "고양종합운동장은 K-컬처밸리 아레나, 킨텍스와 함께 문화 콘텐츠 거점도시를 완성하는 핵심 축"이라며 "대형 공연을 일회성 행사가 아니라 고양의 도시 경쟁력을 높이는 기회로 삼고 공연이 관광과 체류형 소비로 이어져 그 효과가 지역 경제로 환류되는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com