전남광주교육청, 교육부 가이드북 '성소수자 명시' 오락가락

AI 핵심 요약beta
- 광주교육시민연대가 10일 전남광주시교육청을 규탄했다.
- 교육부 가이드북서 성적 지향·성정체성 삭제를 비판했다.
- 통합 학생인권조례 제정과 제도 보완을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 교육부의 '혐오·차별 대응 가이드북'과 관련해 성소수자 차별 금지 명시를 두고 모호한 입장을 드러냈다.
특정 단체와 종교계의 반발을 예상해 인권의 기본 원칙을 외면했다는 지적이 나온다.
광주교육시민연대는 10일 전남광주시교육청 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 "교육부가 가이드북 추진 과정에서 '성적 지향'과 성 정체성' 항목을 삭제했다"며 "혐오와 차별을 방지해야 할 교육당국이 오히려 인권의 가치를 후퇴시켰다"고 규탄했다.
그러면서 "교육부는 논란이 커지자 시·도교육청의 의견을 조회했고, 전남광주시교육청은 일부 단체와 종교계의 거센 반발을 우려해 삭제 의견을 제출했다"고 일갈했다.
시민연대는 "이후 논란을 의식해 '필요 시 명시 가능'이라는 모호한 수정 의견을 내놨으나 혐오 민원에 굴복한 것은 변하지 않는다"고 지적했다.
이와 달리 서울시교육청은 성적 지향과 성 정체성, 피해 사례 등을 담은 자체 안내서를 발간했다고 한다.
시민연대는 나아가 "혐오와 차별에 대응하려면 학생 권리를 보장할 제도적 장치가 필요하다"며 "행정통합 이후 전남광주 전체를 아우르는 통합 학생인권조례는 아직 제정되지 않았다"고 평가했다.
끝으로 "스타벅스 탱크데이, 배재고 혐오 응원 등 이슈만 터질 때 항의하는 시늉에 그칠 것이 아니라 학교 현장에서 성숙한 민주 시민을 키워낼 제도적 기반을 마련하라"고 요구했다.
bless4ya@newspim.com