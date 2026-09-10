동해시, '아동학대 심의·판단 기능' 대폭 강화

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 10일 아동학대 판단기구를 개편했다
- 동해시통합사례회의위원회를 사례판단위원회로 전환했다
- 전문가 참여로 아동학대 심의·판단 기능을 강화했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 아동학대 판단 체계의 전문성과 객관성을 높이기 위해 '동해시통합사례회의위원회'를 '동해시아동학대사례판단위원회'로 전환·운영한다고 10일 밝혔다.
이번 명칭 변경 및 기능 개편은 '아동복지법' 제22조 제6항 및 같은 법 시행령 제24조의2 개정에 따른 조치로 기존 위원회의 협력 네트워크를 유지하면서 아동학대 사례에 대한 심의·판단 기능을 대폭 강화하기 위해 추진됐다.
아동학대는 외부에서 드러나는 행위만으로 판단하기 어려운 사례가 많다. 따라서 피해 아동의 연령, 발달 수준, 피해 내용, 가정환경, 보호 상황 등을 종합적으로 고려하는 전문적 접근이 필요하다.
새롭게 운영될 '동해시아동학대사례판단위원회'에는 경찰, 교육, 아동보호전문기관, 법률, 의료, 보육, 아동복지, 장애아동 분야의 다양한 전문가들이 참여한다.
위원회는 현장 조사 및 수사 자료, 피해 아동과 관계자의 진술, 의료·상담 기록 등 관련 자료를 면밀히 검토해 아동학대 여부, 판단 근거, 피해 아동의 보호 필요성 등을 다각적으로 논의할 예정이다.
배미경 가족과장은 "아동학대 사례는 저마다 다른 상황과 특성이 있어 신중하고 종합적인 접근이 중요하다"고 강조하며, "전문가들과 함께 사례를 철저히 검토해 더욱 전문적이고 객관적인 판단 체계를 만들어가겠다"고 말했다.
이어 "신고·접수부터 현장 조사, 사례 판단, 피해 아동 보호로 이어지는 연계성을 강화해 아동의 안전을 최우선으로 하는 치밀한 아동보호망을 구축하겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com