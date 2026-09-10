동해시, 스마트드론 도입 등 생활밀착형 안전망 강화

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 10일 생활밀착형 안전망 강화에 나섰다.
- 산림엔 스마트드론, 도심엔 CCTV·안전정보센터를 가동했다.
- 산업단지·관광지·해안까지 맞춤형 안전망을 넓히기로 했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 생활밀착형 안전망을 강화한다고 10일 밝혔다. 이 안전망은 도시 전역에 걸쳐 위험요인을 세밀하게 관리하는 데 중점을 두고 있다.
동해시는 산림과 해안이 인접해 있으며 국가산업단지와 항만, 관광지가 밀집한 도시 특성으로 인해 각 지역의 위험요인이 상이하다. 이에 시는 획일적인 안전관리를 벗어나 스마트드론, 안전정보센터, CCTV와 유관기관 현장 대응체계를 연계하는 데 힘쓰고 있다.
특히 산림지역에는 스마트드론이 도입됐다. 삼화지구 도시재생사업을 통해 4억1000만 원을 투자해 스마트드론 2기를 구축했으며 현재 산불 등 재난 위험지역을 대상으로 자율비행 예찰체계를 운영하고 있다.
관제화면은 안전정보센터와 드론센터에서 확인 가능하며 경찰과 소방과의 연계도 이루어진다. 앞으로는 실종자 수색 등으로 활용 범위를 확대할 계획이다.
도심의 안전은 안전정보센터와 CCTV로 지원된다. 시민 생활권 중심의 안전 관리를 위해 사건·사고 및 재난 상황을 신속히 확인하고, 유관기관과 정보를 공유해 현장 대응 시간을 단축하고 있다.
산업지역은 화학사고 등 특수재난 대응 능력을 높이는 데 집중하고 있다. 북평산업단지의 특성을 고려해 관계기관 및 기업과 협력체계를 점검하며 화학물질 사고 발생 시 신속한 정보 전파와 초동 대응이 가능하도록 민관 협력체계를 강화하고 있다.
관광지와 해안지역도 별도로 안전 관리가 추진된다. 무릉계곡 및 추암 등 주요 관광지의 안전을 강화하고, 한섬 및 하평 해안에는 스마트 기술을 활용한 안전관리 체계를 구축하여 시민과 관광객이 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성할 예정이다.
동해시는 최근 재난 현장에서 얻은 대응 경험을 토대로 소방 및 경찰 등 유관기관과의 협력체계를 더욱 발전시킬 방침이다. 재난이 발생 후 수습을 넘어 위험요인을 사전 예방하는 안전행정으로 방향을 전환할 계획이다.
이인섭 안전과장은 "안전은 특정 시설이나 부서의 문제가 아니라 시민의 일상에 관한 것"이라며 "첨단 기술과 현장 대응력을 함께 높여 사고를 예방하는 안전도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.
앞으로 동해시는 개별 안전 인프라와 현장 대응체계를 연계해 산림, 도심, 산업단지, 관광지, 해안까지의 안전망을 더욱 촘촘히 구축할 예정이다.
onemoregive@newspim.com