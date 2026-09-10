배성재·전현무, '나고야 갈고야'로 뭉쳤다…아시안게임 중계 비하인드 공개

AI 핵심 요약beta
- 배성재와 전현무가 16일 ‘나고야 갈고야’에 출연했다.
- SBS 특집 예능으로 나고야 아시안게임 현장을 전한다.
- 중계 뒷이야기와 레전드들의 비하인드도 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배성재와 전현무가 '2026 아이치-나고야 아시안게임'의 뜨거운 현장과 중계 뒷이야기를 전한다.
오는 16일 첫 방송하는 SBS 나고야 아시안게임 특집 예능 '나고야 갈고야'는 대한민국 스포츠 명승부의 순간을 함께한 SBS 대표 캐스터 배성재와 예능과 스포츠를 넘나드는 올라운더 캐스터 전현무가 의기투합해 아시안게임의 최전선을 기록하는 특별한 여정을 그린다.
SBS 예능에서는 처음 만나게 된 두 사람은 '나고야 갈고야'를 통해 대한민국 스포츠 레전드들과 '아시안 게임' 72년의 영광과 감동의 순간을 되돌아보고, 생중계에서는 담을 수 없었던 중계진의 리얼한 하루와 메달리스트들의 숨겨진 이야기, 그리고 현장의 뜨거운 열기까지 중계석 안과 밖을 모두 담아내는 단 하나의 아시안게임 리얼리티를 선보일 예정이다.
특히, 이번 SBS 아시안게임 중계에 두 사람이 직접 캐스터로 투입되는 만큼 기존에 볼 수 없었던 SBS 스포츠 중계 비하인드가 생생히 공개될 것으로 보인다.
2부작으로 방송될 SBS 나고야 아시안게임 특집 예능 '나고야 갈고야'는 16일 수요일 밤 10시 50분에 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com