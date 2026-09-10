경기도주식회사, '공삼일샵' 전 상품 추석맞이 30% 할인 행사

AI 핵심 요약beta
- 경기도주식회사가 10일 공삼일샵에서 추석맞이 할인행사를 시작했다.
- 30일까지 5000원 이상 구매 시 전 상품 30% 할인한다.
- 우수 후기와 댓글 참여자에 포인트·상품을 증정한다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도 사회적경제제품 온라인 쇼핑몰 '공삼일샵(031)'이 추석을 맞아 전 상품 할인 행사에 들어갔다고 10일 밝혔다.
경기도주식회사는 30일까지 공삼일샵에서 '보름달만큼, 가치가 한가득!' 행사를 열고 5000원 이상 장바구니에 담긴 모든 제품에 30% 할인 혜택을 적용한다고 밝혔다. 할인 한도는 최대 2만 원이며 '알림 받기'를 설정하면 500원 중복 할인 쿠폰도 받을 수 있다.
이와 함께 경기도주식회사는 30일까지 공삼일샵 네이버스토어에 제품 구매 후기를 남긴 고객 가운데 우수 리뷰 5명을 선정해 네이버 1만 포인트를 지급할 계획이라고 전했다. 공식 인스타그램 게시글에 댓글로 구매 후기나 개선점을 남기면 도내 사회적경제조직 제품을 증정하는 행사도 진행한다.
현재 공삼일샵에는 경기도 사회적경제조직 약 80개사가 입점해 500여 개 상품을 판매하고 있으며 스마트스토어는 네이버에서 '공삼일샵'을 검색하면 접속할 수 있다.
asj7376@newspim.com