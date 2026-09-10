"설레는 추석, 안전 최우선"...세종시, 교통안전 합동 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 10일 추석 앞두고 합동 교통안전 캠페인을 했다.
- 정부세종청사 북측 정류장서 무단횡단·일시정지 준수를 알렸다.
- 14일 조치원역·전통시장서 고령 보행자 안전을 홍보한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 추석 연휴를 앞두고 귀성·귀경객 등 교통사고 예방을 위해 관계기관과 합동 교통안전 캠페인을 펼쳤다.
10일 시에 따르면 이날 오전 정부세종청사 북측 정류장 일원에서 출근길 시민과 운전자를 대상으로 교통안전 캠페인을 진행했다. 오는 14일에는 조치원역 광장과 전통시장 일원에서 캠페인을 이어간다.
캠페인에는 시를 비롯해 행정안전부, 세종시교육청, 세종시자치경찰위원회, 세종경찰청, 한국교통안전공단, 세종도시교통공사, 녹색어머니회, 모범운전자회 등 관계 기관과 단체가 참여했다.
이날 캠페인은 BRT 정류장 주변 무단횡단 금지와 이륜차·개인형 이동장치(PM)의 보도 무단주행 금지, 우회전 시 일시정지 등 주요 교통법규 준수를 집중적으로 안내했다.
조치원역에서 진행될 캠페인은 전통시장을 찾는 65세 이상 고령 보행자를 대상으로 무단횡단 예방 등 보행 안전수칙을 안내하고 농기계 음주운전 금지 등 고령층과 농촌 지역 특성을 고려한 맞춤형 안전운행을 홍보할 예정이다.
조상호 시장은 "추석 명절을 맞아 횡단보도 신호 준수 등 보행자 안전의식을 높이고 시민 모두가 안심할 수 있는 교통 환경을 조성하겠다"며 "유관 기관과 적극 협력해 안전한 명절을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com