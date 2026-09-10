전남광주 수질연구소, 먹는물 분석 국내외 숙련도평가 '적합'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 수질연구소가 10일 먹는물 숙련도 평가서 우수했다.
- 국립환경과학원 평가 13개 항목과 원생동물 분야서 적합 판정을 받았다.
- 국제 숙련도시험서도 4개 항목 만족 받아 신뢰성을 입증했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 상수도사업본부 수질연구소가 국내외 먹는물 분야 숙련도 평가에서 잇따라 우수한 평가를 받았다.
10일 전남광주시에 따르면 수질연구소는 국립환경과학원이 주관한 먹는 물 분야 숙련도 평가에서 중금속, 이온류, 미생물 등 평가 대상 13개 항목 모두 '적합' 판정을 받았다.
특히 호남권 유일의 국가공인 원생동물검사기관으로 원생동물 분야 숙련도 평가에서도 '적합' 판정을 받아 전문 검사기관으로서의 분석 역량을 다시 한번 입증했다.
국제공인 숙련도시험 운영기관인 ERA 등이 실시한 프로그램 중 휘발성유기화합물 등 4개 항목에 참가해 모두 '만족' 판정을 받았다.
이로써 국내뿐만 아니라 국제적으로 통용되는 평가에서도 분석 결과의 정확성과 신뢰성을 확보했다.
김난희 수질연구소장은 "앞으로도 철저한 품질관리와 분석 역량 강화를 통해 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com