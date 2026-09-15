듀오, 15일 라이브커머스서 신원인증부터 매칭까지 소개

AI 핵심 요약beta
- 듀오는 15일 오후 7시 현대홈쇼핑 라이브커머스를 진행했다.
- 방송서 가입 절차와 DMS 매칭, 회원 관리 방식을 설명했다.
- 기간형 DR 상품과 가입 할인 등 혜택도 함께 소개했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오는 오는 15일 오후 7시부터 현대홈쇼핑을 통해 라이브커머스를 진행한다고 밝혔다. 방송에는 쇼호스트와 현직 듀오 커플매니저가 출연해 결혼정보회사 이용 절차, 상품 구성, 회원 관리 방식 등을 설명한다.
듀오는 가입 전 상담을 통해 회원의 결혼관과 성향을 확인하고, 직업, 학력, 소득, 내용관, 취향 등 160여 개 항목과 성혼 데이터를 기반으로 자체 매칭 시스템(DMS)을 활용해 매칭을 진행한다. 회원별 관리에는 2명의 커플매니저가 참여하며, 신원인증 후 상대 프로필을 제공하고 만남 일정과 장소를 조율한다. 만남 이후에는 피드백 과정을 지원하는 등 단계별 관리 시스템을 운영한다.
이번 방송에서는 신규 기간형(DR) 상품도 소개한다. DR 상품은 1년 동안 횟수 제한 없이 만남을 이어갈 수 있도록 구성된 서비스다. 기존 횟수형 서비스도 함께 운영하며, 기간형 상품 추가로 개인의 성향과 원하는 만남 방식에 따른 상품 선택 범위를 넓혔다.
라이브커머스 당일에는 가입 혜택도 제공한다. 방송을 통해 상담 및 가입 시 주요 상품을 4년 전 가입비 수준으로 할인하며, DR 상품에는 이용 기간 1개월을, 횟수형 상품에는 만남 1회를 추가 제공한다. 방송 중 상담을 신청한 고객에게는 5천원 상당의 기프티콘을 증정한다.
듀오 관계자는 "결혼정보서비스 가입을 고려하는 고객들이 실제 매칭과 회원 관리가 어떤 과정으로 이뤄지는지에 대해 궁금해한다"며 "현직 커플매니저가 직접 참여해 관련 내용을 알기 쉽게 전달할 계획"이라고 말했다. 라이브커머스는 이날 오후 8시까지 진행된다.
whitss@newspim.com