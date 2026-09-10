세종시, 중앙행정기관 이전 종사자 '맞춤 주거 정보' 제공

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 10일 이전기관 종사자에 주거정보를 제공했다
- 세종부동산포털 내집찾기 MBTI로 맞춤 단지를 추천한다
- 실거래가·공간정보를 무료로 확인해 초기 정착을 돕는다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 중앙행정기관 이전 종사자들의 안정적인 정착을 돕기 위해 '세종부동산포털'을 활용한 맞춤형 주거 정보를 제공한다.
10일 시에 따르면 법무부와 성평등가족부 등 중앙행정기관 이전 종사자들에게 지역별 생활환경과 주거 여건을 비교할 수 있는 다양한 서비스를 적극 안내한다.
특히 세종부동산포털의 대표 서비스인 '내집찾기 MBTI'를 통해 이용자의 생활 우선순위와 가족 구성 등에 맞는 주거 단지를 손쉽게 탐색할 수 있도록 지원할 계획이다.
'내집찾기 MBTI'는 보육·교육, 의료, 대중교통, 문화·여가, 공원 등 생활에 필요한 요소 가운데 이용자가 중요하게 생각하는 항목을 선택하면 적합한 주거 단지를 추천해주는 맞춤형 서비스다.
세종 지리에 익숙하지 않은 이전기관 종사자들도 자신의 생활 방식과 가족 여건에 맞춰 주거지역을 비교·탐색할 수 있어 초기 정착에 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.
세종부동산포털에서는 부동산 실거래가 비교를 비롯해 토지·건축물 관련 정보와 각종 생활·공간정보를 확인할 수 있다.
국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(V-World)과 연계한 3차원 공간 시뮬레이션을 통해 지역과 건축물 등을 입체적으로 살펴볼 수 있으며, 상권 정보를 층별로 확인할 수 있는 지도 서비스도 제공한다.
세종부동산포털은 포털사이트에서 '세종 부동산 포털'을 검색하거나 세종시청 공식 홈페이지를 통해 이용할 수 있다. 별도의 회원가입 없이 누구나 무료로 이용할 수 있다.
최차남 토지정보과장은 "새롭게 세종에 정착하는 이전기관 종사자들에게 주거지 선택은 새로운 생활을 시작하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "세종부동산포털이 개인과 가족의 생활 여건에 맞는 주거지를 찾고 안정적으로 정착하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com