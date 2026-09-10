부산시, 추석 맞아 농산물 가격안정 할인 행사…성수품 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일부터 농협유통 3개점서 할인행사를 열었다.
- 추석 성수품과 지역 농산물 10여종을 최대 20% 할인했다.
- 부산시는 물가 안정 위해 예산 소진 때까지 행사를 잇는다.
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물가 상승 완화·장바구니 부담 경감
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 시내 농협유통 3개 매장에서 추석 성수품을 최대 20% 할인 판매해 장바구니 부담을 덜어 준다.
부산시는 10일부터 13일까지 나흘간 추석 명절을 앞두고 성수품 수요 집중에 따른 물가 상승을 완화하기 위해 농산물 가격안정 할인 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 부산시가 주최하고 농협유통 부산점이 주관하며 농협유통 부산점·부전점·자갈치점 등 3개 매장에서 동시에 진행한다.
할인 대상 품목은 명절에 수요가 몰리는 주요 성수품과 부산 지역에서 생산된 농산물 등 10여 개 품목이다. 사과, 배, 포도, 복숭아, 하우스감귤, 양파, 깐마늘, 열무, 얼갈이, 고구마, 배추, 무, 가락쌀(황금예찬), 명지대파 등이 포함됐다.
시는 명절 전 가격 상승 폭이 큰 성수품을 중심으로 가락쌀(황금예찬)과 명지대파 등 지역 우수 농산물을 할인 품목에 포함해 시민들이 체감하는 장바구니 부담을 줄인다는 계획이다.
행사 기간 해당 매장에서 지정 농산물을 구매하는 시민은 판매가의 20% 할인을 받을 수 있다. 1인당 할인 한도는 최대 1만 원이며 행사는 예산이 소진될 때까지 이어진다.
행사 첫날인 10일 오전 11시에는 농협유통 부산점 매장 입구에서 기념행사가 열린다. 이 자리에는 부산시 해양농수산국장, 농협 부산본부장, 농협유통 부산경남지사장, 농업인단체와 소비자단체 관계자 등이 참석해 기념촬영을 하고 행사장을 둘러볼 예정이다.
조영태 해양농수산국장은 "최근 기상이변과 물가 상승으로 인한 농산물 수급 안정을 위해 전담 조직인 농산물수급안정TF팀을 운영하고 있다"라며 "이번 추석을 비롯해 김장철 주요 농산물 할인 행사, 직거래 추진 등을 통해 농산물 가격 안정에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com