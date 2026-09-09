[프로야구] KIA 김도영 자신의 타구에 맞고 교체, AG 소집 앞두고 '코뼈 골절' 비상

AI 핵심 요약beta
- KIA 김도영이 9일 NC전서 타구에 맞아 코뼈 골절 소견을 받았다.
- 번트가 얼굴을 강타해 출혈했고, 곧바로 병원으로 이동했다.
- KIA는 치료 방향을 정하고, 박민은 어깨 통증으로 교체됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=자신의 번트 타구에 얼굴을 맞았던 KIA 김도영이 코뼈 골절 소견을 받았다.
KIA는 9일 "김도영은 이날 엑스레이(X-ray) 및 CT 검사를 실시했고, 검사 결과 비골 골절 소견을 받았다. 부상 부위에 대한 치료는 의사 소견 및 상태를 확인 후 결정할 예정"이라고 밝혔다.
김도영은 9일 광주에서 열린 NC전에서 3루수, 3번 타자로 출전했다. KIA가 0-3으로 뒤진 4회 무사 1루에 맞은 두 번째 타석에서 김도영은 번트 자세를 취했다. 송명기가 던진 시속 148km 포심 패스트볼을 방망이에 갖다댔지만, 타구가 빗맞았다.
해당 타구는 그대로 김도영의 얼굴을 강타했고, 코에서 피가 쏟아져 내렸다. 이후 김도영은 수건으로 코뼈를 감싸며 경기장을 그대로 빠져나갔다.
바로 병원을 향한 김도영은 코뼈 골절 소견을 받았다. 추가적인 검진 결과가 필요하지만, KIA는 물론 곧 열리는 아시안게임 야구대표팀에 악재로 작용할 수 밖에 없다.
김도영은 올 시즌 122경기 타율 0.306, 137안타(40홈런) 99타점 105득점을 기록 중이다. KIA는 물론 오는 14일부터 차출되는 대표팀 타선의 중심타자 역할을 해야 한다.
한편, 예비군 훈련을 마치고 이날 1군에 복귀한 박민은 김도영 대신 경기에 투입됐다. 이후 8회 수비과정에서 어깨 불편함을 느끼고 교체됐다. KIA는 "박민은 수비 과정에서 어깨 통증(탈구)으로 교체됐다. 아이싱 진행 중으로, 경과를 살핀 후 병원 검진 여부를 결정할 예정"이라고 말했다.
willowdy@newspim.com