스마트시티부산, AI 도시 모델 공개…로봇·자율주행 통합 운영 체계 제시

로봇·자율주행 기술 통합 운영 체계 강화

AI 기반 도시 운영 효율성 증대 계획



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 스마트시티부산이 자율주행·로봇·홈 IoT·디지털트윈을 연결한 AI 시티 비전을 공개하며 도시 운영 전반을 AI로 예측·관리하는 미래형 도시 실증에 나섰다.

스마트시티부산㈜는 9일부터 11일까지 사흘간 부산 벡스코 제1전시장에 열리는 '2026 월드 스마트시티 엑스포(WSCE 2026)'에서 법인 설립 이후 처음으로 독립부스를 운영해 부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시의 스마트서비스 성과와 AI 기반 도시 비전을 선보였다고 밝혔다.

전재수 부산시장(왼쪽 두 번째), 김용석 국토부 대도시권광역교통위원장에게 스마트시티부산관을 설명하고 있는 이계형 대표(맨 왼쪽)[사진=스마트시티부산] 2026.09.09

이번 전시에서 스마트시티부산㈜는 개별 기술과 제품 소개를 넘어 로봇과 자율주행 모빌리티, 홈 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈, AI·데이터 기반 도시운영 등을 하나의 흐름으로 구성해 에코델타 스마트시티의 현재와 미래를 스토리 형태로 제시했다.

부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시는 그동안 조성한 스마트 인프라를 토대로 시민 생활공간에서 활용 가능한 스마트서비스를 단계적으로 확대해 왔다. 스마트시티부산㈜는 지난해 11월 국가시범도시 내 공동주택을 대상으로 바리스타, 순찰, 청소, 짐 운송 등 생활 밀착형 로봇 서비스 시범 운행을 시작했다.

이들 로봇 서비스는 기술 시연을 넘어 공동주택 단지 내에서 주민 편의, 안전, 환경 관리를 지원하는 방식으로 운영되고 있다. 공동 출입문과 엘리베이터, 사물인터넷 센서, 통합관제시스템 등 스마트 인프라와 연계해 로봇이 실제 도시 환경에서 작동하는 서비스를 구현하고 이를 통해 현실 적용 가능성을 검증하고 있다.

올해 3월에는 자율주행 모빌리티 서비스를 일반에 공개했다. 자율주행 차량은 라이다(LiDAR), 레이더, 카메라 등 센서 융합 기술을 활용해 보행자와 차량, 교통 신호를 실시간 인식하며 부산 에코델타시티 주거 지역을 중심으로 왕복 약 10km 구간, 9개 정류장을 오가는 시범 운행을 진행하고 있다.

스마트시티부산㈜는 이종 로봇의 위치와 상태, 임무 수행 현황을 실시간으로 통합 모니터링·제어하는 웹 기반 로봇 통합관제 플랫폼도 구축해 공개했다. 이를 통해 로봇 개별 서비스로 분산돼 있던 정보를 데이터 기반으로 통합 관리하는 운용 체계를 단계적으로 마련하고 향후 다양한 스마트서비스를 아우르는 도시 운영 플랫폼으로 확장할 수 있는 기반을 다지고 있다.

이번 WSCE 2026 전시관에서 스마트시티부산㈜는 회사 비전인 'AI, BE THE CITY'를 핵심 메시지로 내세웠다. 전시 공간은 '움직이는 AI', '머무르는 AI', '생각하는 AI' 등 세 가지 키워드로 구성해 현재와 미래의 도시 모습을 나눠 보여주는 방식으로 꾸몄다.

'움직이는 AI' 구역에서는 에코델타 스마트시티 국가시범도시에서 실증 중인 로봇 서비스와 스마트 모빌리티를 중심으로 AI가 도시 내 이동과 물류, 일상 생활을 어떻게 바꾸고 있는지 소개했다. '머무르는 AI' 구역에서는 향후 스마트홈과 홈 IoT를 통해 주거 공간과 생활 서비스가 연결되고 AI와 데이터가 시민 일상에 녹아드는 미래 생활 환경을 제시했다.

'생각하는 AI' 구역에서는 도시에서 생성되는 방대한 데이터를 디지털 트윈과 AI로 연계·분석해 도시 상황을 파악하고 예측하며 의사결정을 지원하는 데이터 기반 도시 운영 방향을 설명했다. 로봇과 자율주행 모빌리티가 도시를 움직이고 홈 IoT가 생활공간을 잇고 AI와 디지털 트윈이 도시 데이터를 해석하는 흐름을 통해 스마트시티가 AI 도시로 발전하는 과정을 하나의 구조로 보여준 것이다.

스마트시티부산이 이번 전시에서 강조하는 축은 에코델타 스마트시티 국가시범도시의 과거, 현재, 미래다. 스마트시티 기반을 구축하고 서비스를 준비·실증하던 초기 단계에서 현재는 로봇과 자율주행 모빌리티 등 시민 생활과 직접 연결되는 서비스가 실제 도시 환경에서 구현·실증되는 단계로 발전했다는 점을 부각했다.

향후에는 개별 스마트서비스와 도시 내에서 생성되는 다양한 데이터를 AI와 디지털 트윈으로 연결해 도시가 스스로 상황을 이해하고 예측하며 보다 효율적 운영과 정책·서비스 의사결정을 지원하는 'AI City'로 발전시키겠다는 계획을 제시했다. 이번 WSCE 2026 전시관은 이러한 도시 전환 과정을 한 자리에서 보여주는 장으로 기획됐다.

스마트시티부산은 이번 엑스포를 그동안 추진해 온 사업의 성과를 국내외 스마트시티 관계자에게 공유하는 자리로 활용하는 동시에 향후 스마트서비스 확대와 새로운 사업 모델 발굴을 위한 협력 플랫폼으로 삼겠다는 방침이다.

이계형 스마트시티부산㈜ 대표이사는 "부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시는 스마트서비스를 계획하고 준비하는 단계를 넘어 로봇과 자율주행 모빌리티 등 시민이 생활 속에서 체감할 수 있는 서비스를 구현하고 실증하는 단계로 나아가고 있다"고 말했다.

이어 "이번 WSCE 2026에서는 그동안의 사업 성과와 현재 모습을 직접 보여주는 동시에 앞으로 로봇·AI·데이터 기반 도시운영으로 확장되는 부산 에코델타 스마트시티의 미래를 함께 제시하고자 한다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com