부산 강서구, 스마트시티 엑스포 찾아 에코델타시티 성과 확산 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구가 9일 WSCE 2026 현장을 찾아 스마트시티 흐름을 점검했다.
- 에코델타시티 성과를 교통·환경·안전 분야로 넓히는 방안을 모색했다.
- 강서구는 사례를 반영해 구 전역 확산과 생활형 사업을 검토했다.
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스마트 기술 통한 효율화 방안 마련 계획
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구가 스마트시티 기술의 최신 흐름을 현장에서 점검하며 에코델타시티 성과를 강서 전역으로 확산하기 위한 구체적 방안 찾기에 나섰다.
강서구는 9일 미래지향적인 도시 발전 전략을 모색하기 위해 박상준 구청장과 이오순 부구청장 등 간부 공무원들이 부산 해운대구 벡스코에서 열리고 있는 '2026 월드 스마트시티 엑스포(WSCE 2026)' 현장을 방문했다고 밝혔다.
이번 엑스포는 국토교통부와 과학기술정보통신부, 부산광역시가 공동 주최했으며 9일부터 11일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 열린다. 세계 각국의 전문가와 기업들이 참여해 스마트 기술을 기반으로 한 미래 도시 비전과 사례를 공유하고 있다.
강서구의 현장 방문은 대한민국 대표 스마트시티 실증 도시인 에코델타시티와 스마트빌리지에서 쌓은 성과를 구 전역으로 확산하기 위한 단계별 전략을 모색하는 차원에서 추진됐다. 넓은 면적과 빠른 도시 성장이라는 강서구의 지역적 특성에 맞춰 교통, 환경, 안전 등 구정 전 분야에 스마트 기술을 적용할 수 있는 방안을 찾는 것이 핵심 목표다.
강서구 공무원들은 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 기반으로 구축된 도시 인프라 전시관을 비롯해 스마트 교통, 친환경 에너지, 헬스케어 등 국내외 전시 부스를 둘러보며 기술 동향을 확인했다. 구민의 일상에 직접 연결되는 도시 운영 플랫폼과 데이터 기반 행정 서비스 사례를 살펴보며 강서구에 적용 가능한 분야와 수준을 점검했다.
구는 이번 방문에서 확보한 정보와 사례를 에코델타시티에 우선 반영하고 단계적으로 강서 전역으로 확대하는 방안을 내부적으로 정리할 계획이다. 교통 혼잡 완화, 환경 관리 효율화, 재난·재해 대응 고도화 등 생활 밀착 영역에서 실질적인 성과를 낼 수 있는 사업을 우선 검토하기로 했다.
박상준 강서구청장은 "이번 엑스포를 통해 스마트시티 기술의 빠른 발전 흐름을 확인하고 강서구에 적용할 수 있는 분야를 다각도로 점검하는 계기가 됐다"며 "에코델타시티를 중심으로 구 전역에 인공지능과 친환경 기술을 결합한 스마트 혁신을 확산해 구민이 체감할 수 있는 미래형 스마트도시 강서를 조성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com