'모두가 존중받고 함께 성장'...세종교육청, 장애공감 학교 문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 9일 교(원)감 156명 연수를 열었다.
- 장애인식 개선과 긍정적 행동 지원 교육을 진행했다.
- 학교문화 확산 위해 통합교육 연수를 지속하겠다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학교 관리자의 장애에 대한 이해를 높이기 위한 '장애공감 학교 문화' 확산에 나섰다.
시교육청은 9일 관내 유·초·중·고·특수학교 교(원)감 156명을 대상으로 '2026 학교(원)장 및 교(원)감 통합교육 역량강화 연수'를 열고 장애인식 개선과 긍정적 행동 지원을 위한 교육을 진행했다고 밝혔다.
연수에서는 아인스바움사회적협동조합의 '다양성 존중 장애 공감 콘서트'가 열려 발달장애인 장애인식개선 강사가 자신의 삶과 경험을 전하고 직접 연주를 선보였다.
아인스바움은 장애인과 느린 학습자, 비장애인이 함께 활동하는 통합 오케스트라로 음악을 통해 다양성과 포용의 가치를 알리고 있다.
이어 윤성문 소장이 '학교에서의 긍정적 행동 지원과 관리자의 역할'을 주제로 강의하며 학생 행동의 의미를 이해하고 문제 행동을 예방하기 위한 학교 관리자의 역할을 설명했다.
특히 학교 관리자가 교사의 긍정적 행동 지원 실천을 뒷받침할 수 있도록 다양한 사례를 통해 관리자의 역할을 제시했다.
학교(원)장을 대상으로 한 2차 연수는 오는 18일 열리며 뇌병변 장애인식개선 강사의 스토리텔링에 노래와 수어를 더한 보들극장의'다양성 존중 장애 공감 토크 콘서트'와 긍정적 행동 지원을 주제로 강의가 진행될 예정이다.
김명숙 교육국장은 "통합교육은 특수교사 한 사람의 노력만으로 이뤄지는 것이 아니라 학교 구성원 모두가 함께 만들어가는 것"이라며 "학교 관리자가 통합교육의 방향을 이해하고 현장을 적극적으로 지원할 수 있도록 역량 강화를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
강미애 교육감은 "함께 배우는 경험이 학생들의 오늘을 빛나게 하고 서로를 존중하는 내일을 만든다"며 "장애가 있든 없든 모든 학생이 존중받으며 함께 성장할 수 있는 학교를 만들기 위해 통합교육과 특수교육 지원을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 시교육청은 학교 관리자의 장애 이해와 학생 행동 지원 역량이 통합교육을 학교문화로 확산하는 데 중요한 역할을 하는 만큼 관련 연수를 지속적으로 운영하고 학교 현장의 통합교육 내실화를 지원할 계획이다.
vincent977@newspim.com