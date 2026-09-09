진주시, '2026년 대한민국 도시대상' 7년 연속 수상…장기 성장 모델

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시민 안전 및 삶의 질 향상 위한 정책 추진

미래 산업 기반 확장 목표 지속 가능성 도모

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 지방 중형도시의 장기 성장 모델을 제시했다. 도시 전반을 촘촘히 손질해 온 정책의 일관성과 지속성이 중앙정부 평가에서 다시 한 번 확인된 셈이다.

시는 국토교통부가 발표한 '2026년 대한민국 도시대상'에서 국토교통부장관상을 수상했다고 9일 밝혔다. 이로써 시는 2020년부터 7년 연속 수상 기록을 이어갔다.

경남 진주시 관계자들이 '2026년 대한민국 도시대상'에서 '국토교통부장관상' 수상을 알리는 현수막을 선보이고 있다.[사진=진주시] 2026.09.09

대한민국 도시대상은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 근거해 국토교통부가 매년 전국 229개 지방자치단체를 대상으로 도시사회, 도시경제, 도시환경, 지원체계 등 4개 부문, 11개 항목을 종합 평가해 우수 지자체를 선정하는 제도다.

이 상은 도시공간과 시민 삶의 질을 개선하고 도시 경쟁력을 높이기 위한 지자체의 정책 성과를 종합적으로 평가한다는 점에서 의미가 크다.

진주시는 2020년 국토교통부장관상, 2021년 국무총리상, 2022년 대통령상, 2023년 국토교통부장관상, 2024년 대통령상, 2025년 국토교통부장관상에 이어 올해 다시 국토교통부장관상을 받았다. 민선 7·8기에 이어 민선 9기까지 도시 발전 방향과 정책이 연속성을 갖고 인정받았다는 평가다.

도시사회 분야에서는 늦은 밤 골목길과 생활공간의 안전 확보를 위해 CCTV를 확충하고 시민 건강을 위한 건강검진과 질병예방 사업을 진행해 왔다. 어르신과 장애인을 대상으로 생활 편의와 일자리 지원을 확대하고 남강유등축제와 각종 체육대회를 통해 시민 여가와 공동체 활동을 뒷받침했다.

도시경제 분야에서는 청년과 신혼부부, 자녀를 양육하는 가정을 대상으로 인구·결혼·임신·출산 지원 정책을 꾸준히 추진했다. 동시에 우주항공산업을 중심으로 기업 유치에 나서고 창업과 취업 지원을 병행해 지역 미래산업과 일자리 기반을 넓히는 데 힘을 쏟았다.

도시환경 분야에서는 월아산 숲속의 진주, 망경공원 등 생활권 공원을 확충해 시민이 일상에서 자연과 휴식을 누릴 수 있는 공간을 늘렸다.

탄소중립 포인트제, 친환경 자동차 보급, 걷기와 자전거 이용 활성화, 광역 환승할인, 진주형 MaaS(서비스로서의 이동성) 도입 등 기후변화 대응과 교통 편의 향상을 함께 겨냥한 정책에도 속도를 내고 있다.

지원체계 분야에서는 상평산업단지 휴·폐업 공장을 활용해 청년 창업공간을 조성하고 노후 도시 공간에 사람과 활동을 다시 모으는 도시재생사업을 추진 중이다.

조규일 시장은 "이번 국토부장관상 수상을 비롯한 대한민국 도시대상 7년 연속 수상의 쾌거는 '부강한 진주 행복한 시민'이라는 시정 목표를 실현하기 위해 노력해 주신 시민들 덕분"이라며 "앞으로도 시민 생활과 밀접한 분야를 더욱 세심하게 살펴 대한민국 최고의 도시로 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com