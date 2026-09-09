[KPGA] 신한동해오픈 개막 D-1, 김성현 유민혁 등 한일〮 대표선수 포토콜 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한동해오픈 개막 앞두고 한일 대표선수들 9일 포토콜에 섰다.
- 장유빈·김성현 등 한국과 히가 가즈키 등 일본 선수들이 화합을 보였다.
- 대회는 10일부터 13일까지 열리며 우승자에 양국 시드가 주어진다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='제42회 신한동해오픈(총상금 15억 원, 우승상금 3억 원)'의 개막을 하루 앞두고 한국과 일본 대표선수들이 공식석상에 함께 섰다.
9월 9일 인천 송도에 위치한 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 이번 대회의 성공적인 개최를 기원하는 포토콜이 진행됐다.
이날 포토콜에는 한국을 대표해 제네시스 포인트 1위이자 'KPGA 클래식 with 아임비타', '하나은행 인비테이셔널'에서 우승한 장유빈(24.신한금융그룹), 또 다른 다승자이자 제네시스 포인트 2위 최찬(29.㈜대원플러스그룹), '아이치 나고야 아시안게임' 국가대표로 출전하는 김성현(28.신한금융그룹), '동아회원권그룹 오픈'에서 준우승을 거둔 '국가대표' 유민혁(18.서강고등학교)이 참석했다.
일본에서는 '디펜딩 챔피언' 히가 가즈키(31.일본)를 비롯해 JGTO 통산 3승을 기록한 요네자와 렌(27.일본), JGTO 최연소 메이저 3승을 기록한 세미카와 타이가(25.일본), JGTO 포인트 1위 호소노 유사쿠(23.일본)가 참석해 선전을 다짐했다.
이번 포토콜은 양국 선수들이 함께 모여 퍼터를 활용해 동해의 파도를 형상화한 동작을 선보이며 화합을 표현했다.
김성현은 "이번 제42회 신한동해오픈 대회는 다양한 국가대표 선수들이 출전하는 만큼 아시안게임을 앞두고 제 기량을 점검할 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. 최선을 다해 좋은 경기력을 보여드리고 좋은 결과를 가져오겠다."고 전했다.
장유빈은 "제42회 신한동해오픈은 메인 스폰서 대회이기도 하고 KPGA와 JGTO 선수들이 함께 경쟁하는 한일전의 의미도 있는 만큼 우승에 대한 욕심이 크다. 하지만 부담감을 내려놓고 평소와 같은 마음가짐으로 임해야 좋은 결과가 나올 수 있다고 생각한다. 다른 대회와 마찬가지로 평정심을 유지하면서 최선을 다하겠다"라고 포부를 전했다.
KPGA 투어와 일본투어 공동주관으로 개최되는 '제42회 신한동해오픈'은 9월 10일부터 13일까지 나흘간 잭 니클라우스 골프클럽 코리아 어반, 링크스 코스(파72. 7502야드)에서 펼쳐지며 우승자에게는 KPGA 투어 시드 5년과 제네시스 포인트 1,200포인트, 그리고 일본투어 시드 2년이 부여된다.
'제42회 신한동해오픈'은 주관방송사인 SBS Golf2를 통해 1~2라운드는 오전 9시부터 오후 5시까지, 3라운드와 최종라운드는 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 생중계된다. SBS Golf 공식 홈페이지와 OTT 플랫폼 웨이브에서도 시청할 수 있다.
iaspire@newspim.com