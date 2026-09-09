청주대, 세종·충북 '반도체 인재 2000명' 양성 나선다

AI 핵심 요약beta
- 청주대가 9일 세종·충북 반도체 인재양성에 나섰다.
- 교육부 사업 핵심 참여대학으로 선정됐다.
- 풀스택 2000명 양성과 산학협력을 추진한다.
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전공정·후공정 인프라 활용해 인재 육성
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주대학교가 세종·충북 초광역권 반도체 산업을 이끌 전문인력 양성에 나선다.
청주대는 교육부의 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 반도체 분야 핵심 참여 대학으로 선정됐다고 9일 밝혔다.
세종·충북 사업은 앞으로 4년간 매년 최대 150억 원을 지원받아 반도체 소재·장비부터 설계, 전·후공정까지 아우르는 '풀스택' 전문인력 2000명을 양성하는 사업이다.
지방정부와 대학, 기업이 행정구역을 넘어 협력하는 방식이다.
청주대는 시스템반도체공학과를 중심으로 전자공학과와 전기제어공학과가 참여해 반도체 8대 핵심 공정과 제조공정, 첨단 패키징 교육을 강화한다.
특히 전공정 클린룸과 공정 실습시설, 패키징·후공정 팹(Fab) 등 기존 인프라를 확대하고 참여 대학·기관과 공동 활용하는 체계를 구축할 계획이다.
산학 R&D와 캡스톤디자인, 현장실습, 인턴십, 채용 연계 프로그램도 확대해 교육과 취업을 잇는 실무형 인재 양성에 집중한다.
이번 사업은 고려대 세종캠퍼스가 주관하고 청주대, 홍익대 세종캠퍼스, 한국교통대, 한국폴리텍대 청주캠퍼스가 참여한다.
SK하이닉스, ANP, Ytron, 네패스 등 반도체 기업·기관도 교육과정 개발과 산학협력에 참여한다.
이종권 청주대 시스템반도체공학과 교수는 "산업 현장에서 요구하는 실무형 풀스택 반도체 인재를 양성해 세종·충북 초광역권의 반도체 경쟁력을 높이고 지역 청년의 취업과 정주 확대에도 기여하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com