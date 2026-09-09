경기도교육청·지자체 "'벽깨기 업무협약' 체결...교육·일반행정 경계 허문다"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 9일 오산서 벽깨기 협약을 맺었다.
- 교육청과 지자체는 교육·행정 자원 연계를 추진했다.
- 학교복합시설 확충 등 5대 과제를 본격화했다.
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벽깨기협력관 신설 및 '학교복합시설 100개 건립' 경기 골든 플랜 제안
안민석 교육감 "대한민국 교육행정의 벽을 깨는 새 이정표가 될 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 9일 오산 원동초등학교에서 교육지원청과 기초지방자치단체가 참여하는 '벽깨기 업무협약식'을 열고 교육행정과 일반행정의 경계를 넘어선 교육 협력을 공동 추진하기로 했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 협약은 교육청과 지자체에 분산된 정책·예산·시설·인적 자원을 학생 중심으로 연결하고 지역별 교육 현안을 함께 해결하고자 마련됐다. 행사에는 경기도지사, 교육부 장관, 도내 교육행정기관 및 지자체 관계자, 국회의원, 도·시·군 의장단 등이 참석해 실행 의지를 모았다.
협약에 따라 양 기관은 ▲폰-프리(Phone-Free) 문화 확산▲RAS(Reading·Arts·Sports) 인성교육 활성화▲학교 및 지역 인프라 공유·벽깨기협력관 운영▲교육예산 두 배 확충 및 교육자치 공동 실현▲경기 골든 플랜(Gyeonggi Golden Plan, GGP) 학교복합시설 협력 등 5대 공통과제를 추진한다.
이와 함께 지역별 여건을 반영한 5대 특화과제를 선정해 예산과 성과지표를 담은 실행계획을 수립·추진한다. 새로 도입되는 '벽깨기협력관'은 현장 수요 발굴과 기관 간 자원 연결, 우수사례 정책 반영을 전담하게 된다.
도교육청은 과제별 실무협의체를 가동해 2026년 말까지 지역별 실행계획을 수립하고 2027년부터 협약 과제를 본격 실행해 도내 전역으로 성과를 확산할 방침이다.
안민석 경기도교육감은 "이번 협약식은 경기도를 넘어 대한민국 교육행정과 일반행정의 벽을 깨는 새로운 이정표가 될 것"이라며 "학교가 부지를 제공하고 지자체가 예산을 지원해 인구 10만 명당 1개씩, 10년간 학교복합시설 100개를 건립하는 '경기 골든 플랜'을 추진하자"고 제안했다.
추미애 경기도지사는 축사에서 "교육행정 역사상 최초의 시도로 전국을 이끌어갈 표준이 될 것"이라며 재정적 지원 의지를 밝혔다.
최교진 교육부 장관 역시 "경기도의 벽깨기가 우리나라 교육 협력의 모델로 자리매김하도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com