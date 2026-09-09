박성현 광양시장, 포스코 노사에 지속 가능한 미래 요청

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 9일 포스코 부분파업에 조속한 합의를 촉구했다
- 노사 갈등 장기화가 시민 생활과 지역경제에 악영향을 우려했다
- 필요하면 노사민정협의회를 열어 중재에 나서겠다고 밝혔다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시는 9일 포스코 부분파업과 관련, 노사 갈등이 장기화해 생산 차질로 이어질 경우 시민 생활과 지역경제 전반에 악영향을 미칠 수 있다며 양측에 조속한 합의를 촉구했다.
광양시는 이날 '포스코 부분파업에 따른 광양시 입장문'을 내고 포스코 광양제철소가 지역 고용은 물론 협력업체와 소상공인·자영업자의 생계에도 밀접하게 연결된 광양경제의 핵심 산업기반이라고 밝혔다.
시는 "광양제철소는 수많은 근로자와 협력업체, 소상공인·자영업자 등 지역사회와 밀접하게 연결돼 있다"며 "철강산업의 어려움이 계속되는 상황에서 노사 갈등이 장기화하면 그 영향이 지역경제 전반으로 확산될 수 있다"고 우려했다.
이어 "노동자의 정당한 권리와 요구는 존중돼야 하지만 기업의 안정적인 경영과 지속적인 발전도 함께 지켜야 할 가치"라며 "노동권과 경영권은 상호 존중을 바탕으로 조화를 이뤄야 한다"고 강조했다.
박성현 광양시장은 "지금 필요한 것은 어느 한쪽의 승리가 아니라 노사가 함께 지속 가능한 미래를 만들어 가는 것"이라며 "서로의 입장만을 내세우기보다 대화와 타협을 통해 진정성 있는 협상에 나서 달라"고 말했다.
광양시는 시민 생활과 지역경제에 미치는 영향을 면밀히 살피고 관계기관·지역사회와 협력하는 한편, 필요하면 노사민정협의회를 열어 중재와 지원에 나설 방침이다.
chadol999@newspim.com